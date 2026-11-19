צעיר ישראלי בן 26 נפטר הבוקר במהלך טרק האנאפורנה בנפאל, לאחר שהתמוטט בעקבות חשיפה לגז בזמן שהתקלח בבית הארחה באזור.

הצעיר נחשף לגז שמקורו ככל הנראה במערכת לחימום מים. בחלק מבתי ההארחה לאורך מסלול הטרק נעשה שימוש במחממי מים הפועלים על גז, ולעיתים מערכות אלו אינן מאווררות כראוי ועלולות לסכן את המתרחצים.

בעקבות האירוע פרסם בית חב"ד בנפאל אזהרה למטיילים הישראלים, שבה הדגיש את הסכנה הנשקפת משימוש במקלחות עם מחממי גז ללא אוורור מתאים.

בבית חב"ד סיפרו כי מדובר בסכנה מוכרת, וכי לאורך השנים אירעו מקרים נוספים של מטיילים שאיבדו את הכרתם בעקבות חשיפה לגז במקלחות.

"בשנים האחרונות, כמעט בכל עונת טיולים, אנחנו נתקלים במקרים של מטיילים שהתעלפו בעקבות חשיפה לגז במקלחות בבתי הארחה", נמסר מבית חב"ד.

עוד הוסיפו: "מדי ערב, בהדרכת המטיילים בבית חב"ד, אנחנו מקדישים זמן מיוחד לאזהרה מפני הסכנה הזאת. מסבירים, מדגישים ומבקשים מכולם להקפיד על כללי הבטיחות".

משרד החוץ פרסם הודעת תנחומים בעקבות האירוע והודיע כי נציגיו פועלים מול הרשויות בנפאל כדי להשלים את ההליכים הנדרשים להשבת גופתו של הצעיר לישראל.

"משרד החוץ מביע את צערו על מותו של האזרח הישראלי בנפאל ומשתתף בצערה של המשפחה", נמסר.

עוד נמסר כי קונסולית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים בחו"ל במשרד החוץ מלווים את בני המשפחה ופועלים בתיאום עם הרשויות בנפאל ובישראל, במטרה להביא את המנוח לקבורה בישראל בהקדם האפשרי.