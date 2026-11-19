בשם הבן שנפל: הקריאה לנתניהו ואיזנקוט

חתן פרס ישראל לתקומה ולגבורה אזרחית, מנחם קלמנזון, ואביו הרב בני קלמנזון, נשיא ישיבת ההסדר בעתניאל, הגיעו היום לאוהל האחדות שהקים ח"כ אלישע מדן (הליכוד) מול משכן הכנסת, וקראו לראש הממשלה בנימין נתניהו וליו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט להתגבר על המחלוקות ולפעול להקמת ממשלת אחדות לאומית.

מנחם קלמנזון היה חבר ב"צוות אלחנן", שהורכב מאחיו אלחנן קלמנזון הי"ד ומאחיינם איתיאל זוהר. במהלך מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר לחמו השלושה במחבלים בקיבוץ בארי וחילצו כ-100 מתושבי הקיבוץ במשך 16 שעות תחת אש.

אלחנן נפל במהלך פעולת החילוץ, ועל גבורתם זכו חברי הצוות בפרס ישראל לגבורה אזרחית.

במהלך הביקור באוהל התייחס מנחם למחיר הכבד ששילמו משפחות רבות במלחמה, וקרא למנהיגים לעשות כל מאמץ כדי להגיע להסכמות.

"הגעתי לאוהל האחדות של אלישע מדן כדי לקרוא לאחדות. לא יכול להיות שמסרנו את הנפש, איבדנו כל כך הרבה, ויש גורמים שלא מוכנים לעשות את הכול כדי להמשיך להציל את עם ישראל", אמר.

הוא הוסיף: "יש מולנו אתגרים. ראש הממשלה נשא נאום שבו אמר שיש מולנו איום קיומי, ואנחנו מבקשים מכולם לעשות את כל מה שצריך בשביל שהדבר הזה יקרה".

ח"כ אלישע מדן, שהקים את אוהל האחדות במטרה לקדם הידברות בין הגושים, הציע לנתניהו ולאיזנקוט להגיע למקום ולקיים פגישה ישירה.

"זאת הזדמנות היסטורית. הרב בני הציע שראש הממשלה וגדי איזנקוט יבואו לפה למאהל. נסדר חדר סגור, בואו תדברו אחד עם השני פה", אמר מדן.

לדבריו, למרות שאינו מעורב באופן משמעותי במשא ומתן, הוא מאמין שניתן להגיע להסכמות אם שני הצדדים ירצו בכך: "אני קטן מאוד במשא ומתן, אבל בואו תרצו את זה. שבו אחד עם השני. אני בטוח שאפשר להגיע לפתרונות ולפתור את האתגרים. בבקשה לעשות כל מה שאפשר בשביל שתהיה ממשלת אחדות".

הרב בני קלמנזון פנה ישירות לנתניהו ולאיזנקוט וקרא להם לשבת יחד, גם אם הפגישה לא תתקיים באוהל שהוקם מול הכנסת.

"בשם הבן שלי אלחנן שמסר את נפשו, בשם ילדיו, בשם העם היהודי, קורא לנתניהו ולאיזנקוט: גם אם לא פה באוהל, כי זה קצת מביך, ואלישע יסכים לנסוע למקום אחר כדי להיפגש איתם - שבו ביחד ותנסו להציל את המדינה", אמר.

הרב קלמנזון חתם את דבריו בהתייחסות לתוצאות הבחירות ולתלות ההדדית שנוצרה בין שני המנהיגים: "הבחירות עשו אתכם תלויים זה בזה, ולכן עדיף שתהיו תלויים זה בזה, ולא, כמאמר הקלישאה, תלויים זה לצד זה".