מפלגת הליכוד פרסמה הערב (מוצאי שבת) את עמדתה להקמת ממשלת אחדות לאומית, ובה שורת עקרונות וקווי יסוד מוצעים לממשלה משותפת.

במסמך מציג הליכוד את עמדתו בנוגע להרכב הממשלה המוצעת ולעקרונות פעילותה, לצד נושאים שלגביהם הוא מבקש לקיים משא ומתן בהמשך.

בליכוד דורשים כי כתנאי לקידום המגעים יופסקו לאלתר מה שהם מגדירים כ"ההתקפות האישיות ודברי ההסתה נגד ראש הממשלה וממשלת ישראל".

בנוסף, המפלגה דורשת הצהרה משותפת על מחויבות להקמת ממשלת אחדות לאומית שתכלול את כלל המפלגות התומכות במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

במסגרת ההצהרה דורש הליכוד גם התחייבות פומבית לזנוח את האפשרות להקים ממשלה בשיתוף מפלגות שהוא מגדיר כ"תומכי טרור השואפות לחיסול המדינה היהודית".

דרישה נוספת היא הודעה על הפסקת החרמות והפסילות הפוליטיות, לרבות אלה המופנות כלפי נתניהו, מפלגות ושרים.

לצד התנאים המקדימים, הציג הליכוד ארבעה קווי יסוד מוצעים לממשלה. הראשון הוא הסכמה על העיקרון שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. השני הוא שלילה מוחלטת של הקמת מדינה פלסטינית.

העיקרון השלישי עוסק בשמירה על הישגי המלחמה, ובפרט על אזורי הביטחון בסוריה, בלבנון ובעזה, בהתאם לקווים הקיימים כיום. העיקרון הרביעי נוגע לסוגיית הגיוס. בליכוד דורשים להגיע להסדרת מעמדם של לומדי התורה במסגרת הסכמה רחבה שתכלול את מנהיגי הציבור החרדי.

על פי המסמך, רק לאחר ליבון קווי היסוד וגיבוש הסכמות לגביהם, יתקיים משא ומתן מעמיק על שורה של נושאים נוספים.

בין הנושאים שהליכוד מבקש לדון בהם נמצאים מדיניות הביטחון, חקירת אירועי שבעה באוקטובר, מערכת המשפט, אכיפת החוק והמאבק בפשיעה המאורגנת, לרבות בחברה הערבית.

פרסום המסמך מגיע על רקע המגעים להקמת ממשלת אחדות בראשות גדי איזנקוט. מוקדם יותר הבהיר יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, כי הוא תומך בהקמת ממשלה בראשות איזנקוט, אך התחייב שמפלגתו לא תצטרף לממשלה בראשות נתניהו או לגוש שלו.