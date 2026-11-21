סוהא דאוד ערפאת, אלמנתו של הטרוריסט ויו"ר הרשות הפלסטינית לשעבר יאסר ערפאת, פרסמה פוסט שבח לחבר הכנסת אחמד טיבי, ששימש בעבר כיועצו של ערפאת לענייני ישראל.

בפוסט, שפורסם על רקע הצלחת המפלגות הערביות בכנסת, הביעה ערפאת הערכה לפעילותו של טיבי והשוותה בינו לבין בעלה המנוח.

"אם אבו עמאר היה בחיים, הוא היה גאה בך, ד"ר אחמד טיבי", כתבה. "למדת ממנו את התעוזה, הגאווה והאומץ שלו, והנה אנחנו רואים אותך מעסיק את העולם כפי שעשה יאסר ערפאת".

בהמשך שיבחה את פעילותו הפוליטית של טיבי ואת התמודדותו עם חברי הכנסת וההנהגה בישראל.

"כל הכבוד לך כשאתה מגן על זכויות הערבים באווירה טעונה בשנאה ובגזענות, מוקף בפושעי מלחמה שאינך נרתע מלהתעמת איתם על פשעיהם נגד ילדי פלסטין. אתה מקור גאווה עבורנו", כתבה ערפאת.

בסיום הפוסט התייחסה גם לקשר האישי ביניהם ולרקע הרפואי של טיבי, שהוא רופא בהכשרתו.

"לא אשכח את הטיפול הרפואי שהענקת לי כרופא מוכשר בזמן שהייתי בהיריון עם בתי זאהווה", הוסיפה.