מאמן ניו יורק ניקס, מייק בראון, שיבח את כוכב הכדורסל הישראלי דני אבדיה לקראת המפגש בין הקבוצות הלילה במדיסון סקוור גארדן, והדגיש את הקושי להתמודד עם הפורוורד של פורטלנד טרייל בלייזרס.

בשיחה עם עיתונאים לקראת המשחק נשאל בראון בידי ערן סורוקה ויואב מודעי מערוץ הספורט כיצד מתכוונים הניקס להגביל את אבדיה, לנוכח פציעותיהם של שחקני מפתח, ובהם או־ג'י אנונובי וקארל־אנתוני טאונס.

"ובכן, אני מקווה שאבדיה יחטיא כמה זריקות, כי הוא שחקן נהדר. ולא רק או־ג'י היה שומר עליו. כלומר, הוא שחקן נהדר, ולכן כל חמשת השחקנים צריכים להשתתף בשמירה על הכדור. וכמובן, נחליף בין השחקנים שיובילו את המאמץ הזה בהגנה. אבל ההגנה הקבוצתית שלנו תצטרך להיות יוצאת מן הכלל כדי לנסות להאט אותו. אי אפשר לעצור אותו. הוא יקלע את הנקודות שלו", השיב בראון.

מאמן הניקס התייחס גם ליכולתו של אבדיה לסחוט עבירות, וציין כי הפורוורד הישראלי פיתח מיומנות יוצאת דופן בזיהוי מגע מצד שחקני ההגנה ובהשגת שריקות מהשופטים.

"בשביל שחקן צעיר, הוא אחד הטובים ב־NBA בכל הקשור להתנהלות מתוחכמת מול השופטים. כלומר, הוא יודע לחדור, וברגע שהוא מרגיש את המגע הקל ביותר, הוא יודע להגיב בצורה טובה מספיק כדי, כלומר, אפילו אני הייתי שורק לעבירה לטובתו. הוא יודע להגיב בצורה טובה מספיק כדי למשוך את תשומת לב השופטים ולהגיע לקו העונשין. זה שחקן שמעמיד ממוצע של כמעט תשע זריקות עונשין במשחק, והוא הבין איך לעשות זאת בגיל צעיר מאוד", אמר.

בראון שיבח גם את השיפור בקליעה של אבדיה מחוץ לקשת, שמקשה עוד יותר על שחקני ההגנה להתמודד איתו.

"הוא גם עבד קשה מאוד על הקליעה שלו לשלוש. לכן אי אפשר, אי אפשר לתת לו מרווח. צריך להיצמד אליו, ועכשיו הוא חזק מספיק ומהיר מספיק כדי לעבור דרכך, לחלוף על פניך ולסיים בסל ו/או לסחוט עבירה", הסביר.

לדברי בראון, הניקס ינסו להאט את אבדיה באמצעות חילופי שומרים ועזרה הגנתית של שאר שחקני הקבוצה.

"הוא אתגר לא פשוט. נציב עליו שומרים שונים. אבל בסופו של דבר, היה נחמד אילו או־ג'י היה כאן. אבל זה המצב. בשביל זה אנחנו קבוצה, והשחקן הבא צריך לקחת אחריות ולנסות כמיטב יכולתו לעזור לנו בקו ההגנה הראשון. ואז שאר השחקנים צריכים להיות שם כדי לחפות עליו מאחור, או מהצד החלש", הוסיף.

ב־13 הופעות העונה רשם אבדיה ממוצעים של 24.2 נקודות, 6.2 ריבאונדים ו־6.1 אסיסטים ב־32.5 דקות למשחק.

הישראלי צפוי לחזור הלילה לפרקט לאחר שהחמיץ את שני משחקיה האחרונים של פורטלנד בשל פציעה. הטרייל בלייזרס מגיעים למפגש עם מאזן של עשרה ניצחונות וחמישה הפסדים, הממקם אותם במקום השישי במערב.