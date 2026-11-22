שבוע ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה נפתח היום (ראשון), בהובלת אגף כוח האדם בצה"ל ובשיתוף אגף השיקום במשרד הביטחון וארגון נכי צה"ל. השבוע מוקדש להוקרת הפצועים, להצגת מערכי הסיוע והשיקום העומדים לרשותם ולהבעת הערכה על תרומתם לביטחון המדינה.

לפי נתוני צה"ל, כיום, תחת צה"ל יש כ-31,000 פצועים מתחילת המלחמה. בנוסף, כ-70% מפצועי הלחימה בשלוש השנים האחרונות חזרו לשירות בצה"ל.

לראשונה מתקיים במסגרת שבוע ההוקרה מיזם "חיבוק מבית", בהובלת מערך דובר צה"ל, מחלקת פצועים וחטיבת הנפגעים, בשיתוף מנהלת צה"ל בעיר באגף כוח האדם ועשר רשויות מקומיות ברחבי הארץ.

במסגרת המיזם נערכים מפגשים בהשתתפות מפקדי צה"ל, ראשי רשויות ופצועי צה"ל המתגוררים בתחומן. המפגשים כוללים פאנלים עם הפצועים ונועדו להוקיר אותם בקהילותיהם ולהנגיש להם את מערכי הסיוע והזכויות העומדים לרשותם.

מתחילת שנת 2026 התקיימו ב-12 רשויות ימי סידורים לפצועים, בהובלת מנהלת צה"ל בעיר ובשיתוף משרדי הממשלה וגורמי צה"ל. במסגרת הפעילות ניתן לפצועים מידע וסיוע במימוש זכויות בתחומי התחבורה, המיסוי, הרישיונות, השכר ובריאות הנפש.

בתחום בריאות הנפש נמסר כי מתחילת המלחמה התקבלו כ-5,800 פניות ליחידות לתגובות קרב, ונערכו יותר מ-9,800 מפגשי עיבוד בהובלת מפקדים ובליווי קציני בריאות הנפש.

בנוסף, גיבש אגף כוח האדם את תוכנית "בין הזמנים", שנועדה להעניק תמיכה למשרתי המילואים גם לאחר סיום שירותם הפעיל. במסגרת התוכנית הוקם בית המילואים בכפר המכביה, שבו יתקיימו טקסי הוקרה, תוכניות עיבוד ופעילויות נוספות. לצורך הרחבת מערך הסיוע הוקצו גם תפקידים חדשים, ובהם קציני מעטפת שירות ולכידות.

בצה"ל הדגישו כי ימשיכו לפעול בשיתוף אגף השיקום במשרד הביטחון וארגון נכי צה"ל למען הפצועים וללוות אותם לאורך תהליך השיקום, תוך הוקרת תרומתם והקרבתם למען ביטחון המדינה.