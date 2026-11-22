אוניברסיטה בבריטניה עקבה אחר פעילותו הפוליטית של סטודנט תומך ישראל, תיעדה את תנועותיו בקמפוס והפנתה אותו לתוכנית ממשלתית למניעת טרור. כך עולה ממסמכים פנימיים שנחשפו בעיתון הבריטי "הטלגרף". המשטרה למאבק בטרור בחנה את ההפניה וקבעה כי אין ראיות לכך שהסטודנט עובר תהליך הקצנה.

ברודי מיטשל, בן 20, סטודנט למדע המדינה ולמשפטים באוניברסיטת רויאל הולוויי בלונדון, גילה את היקף המעקב לאחר שביקש לעיין במידע שהמוסד מחזיק בעניינו.

האוניברסיטה העבירה לידיו 1,465 עמודי מסמכים, שרבים מהם הושחרו. המסמכים חשפו תכתובות פנימיות על פעילותו, הגבלות שהוטלו על תנועותיו וההחלטה להפנותו לתוכנית הממשלתית למניעת הקצנה וטרור, המכונה "פריבנט".

מיטשל, שאינו יהודי, הביע תמיכה פומבית בישראל וטען כי ספג איומים רבים בשל עמדותיו.

"ההפחדה הייתה שם מההתחלה. קיבלתי כל כך הרבה איומים ברצח. איומים רבים למצוא אותי, להתנקש בי, לעשות לי מה שעשו לצ'רלי קירק, ", סיפר לטלגרף.

העימות בינו לבין האוניברסיטה החל בספטמבר 2025, במהלך שבוע קבלת הסטודנטים החדשים, לאחר שהציג בדוכן של אגודת הסטודנטים השמרנים דגל בריטניה שעליו מגן דוד.

ב-23 בספטמבר התעמת מיטשל עם הודא אל-ג'מאל, יו"ר אגודת ידידי פלסטין באוניברסיטה. לדבריו, אל-ג'מאל כינתה אותו "יהודי בכאילו" ושאלה מדוע אינו חובש כיפה. הוא החל לתעד את העימות וכינה את כיסוי ראשה "מגבת מטבח".

אל-ג'מאל הכחישה את הדברים שיוחסו לה וטענה כי מיטשל ניגש לדוכן שלה ולעג לחיג'אב שלבשה. תחילת העימות לא תועדה.

בעקבות תלונה שהוגשה נגדו, השעתה האוניברסיטה את מיטשל למחרת בחשד להתנהגות פוגענית על רקע גזעני ואסלאמופובי. ההשעיה הגבילה את גישתו למתקני האוניברסיטה, ללימודים ולמעונות.

באוקטובר קבעה האוניברסיטה כי עבר עבירת משמעת, בתום הליך שבו סירב להשתתף משום שלא הותר לו להיעזר בייצוג משפטי, אף שהאוניברסיטה עצמה הסתייעה בעורך דין.

לאחר תשעה שבועות הותר לו לשוב ללימודים, אך ההגבלות על תנועותיו נמשכו. לפי המסמכים, אנשי צוות תיעדו את המקומות שבהם נראה בקמפוס, הפיצו מידע על מראהו ואף שמרו תמונות ממצלמות אבטחה שבהן נראה נכנס לקפטריה.

בנובמבר ננזף מיטשל לאחר שהשתתף בתפילה בקפלה שבקמפוס לציון יום הזיכרון לחללי המלחמות, משום שנוכחותו במקום נחשבה להפרת ההגבלות.

המסמכים העלו גם כי אנשי צוות הונחו לעקוב אחר נוכחותו בשיעורים ואחר התנהגותו, הוראות שעוררו חששות לפגיעה בפרטיות בקרב כמה מרצים.

מיטשל פתח בהליכים משפטיים נגד האוניברסיטה בסיוע האיגוד לחופש הביטוי. באפריל הסתיים הסכסוך בהסדר מחוץ לבית המשפט, שבמסגרתו שילמה לו האוניברסיטה פיצויים שהוגדרו "מחווה של רצון טוב".

האוניברסיטה גם הודתה כי היא "מצרה על משך הזמן שבו הושעה ועל המצוקה שנגרמה לו כתוצאה מכך".

אלא שגם לאחר ההסדר המשיך מיטשל לקבל איומים ברצח ובתקיפה ברשתות החברתיות, ופרטים על כתובתו ומקום הימצאו הופצו ברבים.

ב-25 באפריל פרסם ביקורת על האוניברסיטה וקרא לגרש מוסלמים פקיסטנים שלטענתו איימו עליו.

ארבעה ימים לאחר מכן הפנתה אותו האוניברסיטה לתוכנית "פריבנט", שנועדה לזהות אנשים העלולים לעבור תהליך הקצנה.

לפי הטלגרף, בהפניה ציינה האוניברסיטה במפורש כי מיטשל מחזיק ב"עמדות ציוניות ופרו-ישראליות", והעלתה חשש שהתבטאויותיו האחרונות עשויות להעיד על הקצנה לעמדות ימין קיצוני.

עם זאת, במסמך ההפניה עצמו צוין כי אין ראיות לקשרים בינו לבין ארגונים קיצוניים, וכי מיטשל דיווח על איומים באלימות שהופנו כלפיו.

המסמכים חשפו גם כי גורמים באוניברסיטה פנו למשטרה לאחר שמיטשל נסע לגולדרס גרין כדי להביע תמיכה בקהילה היהודית בעקבות פיגוע דקירה שבו נפצעו שני יהודים. מיטשל פרסם תמונות מביקורו ותיאר את הזדהותו עם התושבים.

בסופו של דבר דחתה המשטרה למאבק בטרור את ההפניה לתוכנית "פריבנט".

בתשובה שנמסרה ב-2 ביוני קבעה משטרת עמק התמזה כי מיטשל אינו עומד בקריטריונים להתערבות במסגרת התוכנית.

"אין ראיות המצביעות על כך שהאדם הנדון מפתח דפוס חשיבה קיצוני לשם קידום אידאולוגיה המבוססת על אלימות, שנאה או חוסר סובלנות", כתב אחד השוטרים.

המשטרה קבעה גם כי אין סימנים לכך שמיטשל עובר תהליך הקצנה או מעודד אחרים לפנות לטרור, והתיק נסגר.

בנפרד, משטרת סארי המשיכה לחקור את העימות שהתרחש בספטמבר 2025, אך סגרה את התיק ב-13 באוקטובר השנה בשל היעדר ראיות מספיקות להגשת כתב אישום. המשטרה הודתה כי הודעות קודמות שלפיהן התיק הועבר לשירות התביעה של הכתר נמסרו בטעות.

מיטשל מתח ביקורת חריפה על התנהלות האוניברסיטה ועל היקף המעקב אחר פעילותו.

"אני לא חושב שזה נורמלי בכלל שאוניברסיטה תעקוב באופן כה הדוק אחר סטודנט או סטודנטית בעלי פעילות פוליטית מכל סוג שהוא, אלא אם הם מהווים סכנה ממשית. במקרה כזה, האחריות צריכה להיות של המשטרה. מה שקרה לי פשוט לא נורמלי", אמר לטלגרף.

אוניברסיטת רויאל הולוויי סירבה להתייחס למסמכים ולטענות הספציפיות.

"האוניברסיטה מודעת להתייחסויות שפורסמו לאחרונה ברשת. על פי מדיניותנו, איננו מאשרים או דנים בתוכנם, במקורם או במעמדם של חומרים שנטען כי הם נוגעים לאוניברסיטה", מסר דובר המוסד.

"האוניברסיטה מתייחסת ברצינות לאחריותה לרווחת הסטודנטים, לחופש הביטוי, להגנה על מידע ולביטחון קהילתה", הוסיף.

"מכיוון שמדובר בעניינים חסויים הנוגעים לאנשים פרטיים, איננו יכולים להוסיף ולהגיב", סיכם.