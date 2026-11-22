בשורה לנהגים בשומרון: כביש עוקף פונדוק ייפתח (צילום: רועי חדי)

לאחר כשמונה שנים של קידום ותכנון, המקטע הראשון של כביש עוקף פונדוק, המכונה "כביש מבוא שומרון", צפוי להיפתח לתנועת כלי רכב בעוד כשבוע. יתרת הכביש צפויה להיפתח בתוך כחודש.

הכביש החדש נועד לשפר את הבטיחות ואת זרימת התנועה בשומרון, ולאפשר נסיעה נוחה יותר בין יישובי האזור לכיוון כפר סבא ומרכז הארץ.

בשלב הראשון ייפתח לתנועה המקטע שבין צומת ג'ינסאפוט לכיוון יקיר, עמנואל, גוש קדומים, אזור התעשייה ברקן וקריית נטפים. בהמשך צפוי להיפתח גם המקטע המזרחי, לכיוון חוות גלעד, קדומים ויישובי צפון השומרון.

לקראת פתיחת הכביש קיימו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן וראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ סיור בשטח העבודות, יחד עם נציגי חברת נתיבי ישראל והקבלנים המבצעים.

במהלך הסיור קיבלו השניים סקירה על התקדמות הפרויקט ועל ההיערכות לפתיחת המקטעים.

סלילת הכביש הייתה אחד הפרויקטים המרכזיים שקידם דגן בשמונה השנים האחרונות. בשלוש השנים האחרונות פעל בנושא גם קוזניץ בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית.

"אחרי שנים של עבודה, אנחנו נערכים לפתיחת שלב א' של כביש מבוא שומרון - עוקף פונדוק, שיחבר בין יישובי השומרון לכפר סבא והמרכז, ויהפוך את השומרון למרכז הארץ האמיתי - לא רק מבחינה היסטורית וביטחונית, אלא גם מבחינה תחבורתית", אמר דגן.

לדבריו, הפרויקט הוא חלק מתוכנית רחבה יותר לפיתוח תשתיות התחבורה באזור: "בשנים הקרובות, כל תושב המדינה יוכל לנסוע מכפר סבא ועד ליישובי גב ההר וצפון השומרון בכביש דו-נתיבי ודו-מסלולי, במהירות של 100 קמ"ש. זו השקעה אדירה של למעלה מרבע מיליארד שקלים, ואנחנו זוכים יחד לבנות את ארץ ישראל, לסלול כבישים חדשים, להביא ביטחון בטיחות, ובדרך לחזון הברור שלנו: מיליון תושבים בשומרון".

דגן הודה לשותפים בהגעה לביצוע הכביש החדש: "אני מבקש להודות לשרת התחבורה מירי רגב, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לנתיבי ישראל, לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ולאלוף הפיקוד הקודם יהודה פוקס שהתחיל את הצו שאפשר לנו להתחיל את העבודה כאן. תודה גם לחבריי ראשי הרשויות, על שותפות גדולה לאורך הדרך. אנחנו בונים את הארץ שלנו ומנצחים".

קוזניץ אמר: "ברוך השם שאנחנו זוכים לפתוח את מקטע עוקף פונדוק, כביש מבוא שומרון, יחד עם נתיבי ישראל. זה שלב אחד מתוך פרויקט רחב למען התושבים, שיוצא לפועל אחרי מעל 8 שנים של עבודה יחד עם יוסי דגן שאני רוצה להודות לו. בעזרת השם נמשיך לפתח את השומרון כולו".