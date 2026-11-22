השר וחבר הכנסת לשעבר אבי דיכטר מהליכוד פרסם פוסט חריף נגד יהודים המעורבים באירועי אלימות ביהודה ושומרון, כינה אותם "מחבלים" וקרא להפעיל נגדם את כלל הכלים המשמשים לסיכול טרור, לרבות מעצרים מנהליים.

דיכטר, שלא נבחר לכנסת ה-26 בבחירות האחרונות, הזהיר כי מעשי האלימות פוגעים בהתיישבות, מסיטים כוחות ביטחון ממשימות הלחימה בטרור הפלסטיני וגורמים נזק מדיני לישראל.

"חבורה של פורעי חוק במקרה הטוב ומחבלים במקרה הרע, מצליחים 'לפנצ'ר את גלגלי ההתיישבות ביו"ש'", כתב דיכטר.

לדבריו, "ניצחונות והישגים שהשגנו בעמל רב ובדם חיילינו, מתקזזים לילה לילה 'הודות' לפרעות ואירועי אלימות. קיזוז ההישגים הזה הוא בראש ובראשונה בהסטת כוחות שאמורים להילחם בטרור הפלסטיני, למשימות שיטור ומרדפים אחר יהודים".

בהמשך התייחס דיכטר להשלכות הבינלאומיות של האירועים: "כמובן שהנזק ברמה הבינ"ל הוא בלתי נסבל. תרימו ראש תסתכלו סביב: אויבי ישראל חוגגים, וידידי ישראל מובכים. ממרחק אלפי קילומטרים אנשים לא מבינים את הפרופורציות של המקרים, אלא מבינים מה נעשה במקרים עצמם, ועל המקרים האלה אנחנו חוטפים סנקציות שרק מתחילות".

דיכטר הזהיר כי ללא התערבות מיידית, אירועי האלימות עלולים להסתיים באובדן חיי אדם: "הנזק גדול, גדול מאוד. אי אפשר להתעורר כשתהיה גופה ברכב שרוף או בבית שהוצת לא עלינו, ואז נחפש איך לעצור את זה. אנחנו מוכרחים לעצור את זה עכשיו!"

הוא קרא למערכת הביטחון לנקוט צעדים חריפים נגד המעורבים באלימות, גם באמצעות כלים שנועדו לסיכול טרור: "מוכרחים להשתמש בכל הכלים לסיכול טרור כדי להרחיק את אותם הפורעים/מחבלים מיו"ש ויפה שעה אחת קודם. להרחיקם בכל אמצעי, כולל במעצרים מנהליים".

בסיום דבריו פנה דיכטר גם לרבנים ולמנהיגי ההתיישבות ביהודה ושומרון, וקרא להם להתייצב נגד התופעה: "כאיש המחנה הלאומי וכחבר קבינט אני מתריע: אסור להמשיך במצב הקיים. רבנים ומנהיגי ההתיישבות ביו"ש, אתם חייבים להצטרף ולהוביל את הקו הזה, הסכנה כבר אינה מעבר לפינה, היא בסמטה שלנו!"