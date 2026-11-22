חוקר הציונות הדתית והמומחה למדעי המדינה, פרופ' אשר כהן, שהיה בעבר מועמד במפלגתו של נפתלי בנט, מנתח בריאיון לערוץ 7 את המהלכים הפוליטיים האחרונים של בנט ואת האפשרויות העומדות בפניו לקראת השבוע הקרוב.

לדברי כהן, המהלכים הנוכחיים של בנט נובעים בין היתר מכישלון התוכנית המקורית שלו להוביל את גוש האופוזיציה יחד עם יאיר לפיד, בעקבות התחזקותו של גדי איזנקוט.

"צריך לזכור שהמהלכים כעת נשענים על תכנית מקורית שכשלה. הצירוף ללפיד נועד להגיע לבחירות כמובילי הגוש. התכנית הזו כשלה כשאיזנקוט פרץ קדימה", הסביר.

לדבריו, "גוש השינוי לא יוכל לספוג פעמיים שמפלגה עם 6-7 מנדטים תיקח את ראשות הממשלה רק כי היא יכולה. בנט עשה את זה פעם אחת ולא בטוח שיוכל לעשות זאת שוב".

לדברי פרופ' כהן, אחד השיקולים המרכזיים שמנחים את בנט הוא עתידו הפוליטי לטווח הארוך, ובעיקר האפשרות להתמודד על הנהגת המדינה לאחר סיום כהונתו של בנימין נתניהו.

"הנתון הנוסף נוגע לעתיד. בנט צעיר והוא חושב על העידן שאחרי נתניהו, ולא חשוב מתי זה יהיה. אחרי נתניהו אי אפשר יהיה להגיע לראשות הממשלה מהשמאל או מהמרכז שמאל, אלא רק מהימין או המרכז ימין, כי זו הדמוגרפיה בישראל. מי שיודע את זה ומכוון לשם יש גבול כמה הוא יוכל ללכת נגד הימין והמרכז ימין. לכן בנט מנסה ללכת לאחדות, כי הוא יודע שחלק גדול מבוחריו מעוניינים בכך. הוא מכוון אליהם ולא למצביעי השמאל של מפלגתו".

הוא מוסיף ומזכיר את דבריו של בנט בשנת 2021, שלפיהם הוא נאלץ ללכת לממשלה עם מנסור עבאס והשמאל כי לא הייתה לו ברירה, וזאת על מנת לתת הצדקה למהלך שבו הוא נוקט. גם כעת, סבור כהן, הוא נוקט במהלכי הפנייה לאחדות כדי להוכיח שהוא לא פנה מיידית למפלגות הערביות.

עוד מעיר פרופ' כהן כי כעת קיים ספק גדול אם הימין נכון לקבל את בנט חזרה לזרועותיו, ובוודאי שהוא לא יוכל לחזור לימין אם יילך הפעם לממשלת מיעוט ויגיע לבחירות כשאיזנקוט הוא ראש ממשלת מעבר שלא תחזיק מעמד. "זה סוגר אופציות מבחינת מצביעי הימין עבורו".

סוגיה נוספת היא הרכב הרשימה של בנט, שאינה גוש אחד שיילך איתו לכל ממשלה שבה יבחר, כפי שקורה אצל ליברמן. "חלק מהרשימה מזוהה עם האגף הקפלניסטי הקשה, ולכן הוא מוגבל גם מהבחינה הזו. צריך לזכור שחלק מהמנדטים שייכים ללפיד".

המציאות, הוא אומר, היא חסרת תקדים. "אנחנו במערכת בחירות של ברבור שחור שאף אחד לא ראה אותו, בגלל לשון המאזניים של 19 מנדטים ערביים. זה לא היה באף תסריט". המציאות הזו שונה בתכלית ממציאות שבה הימין היה צריך להעביר אליו רק שלושה מנדטים. המציאות כעת היא ששני הגושים מחזיקים במספר מנדטים נמוך מאוד, וללא העברת מפלגה שלמה אין גוש שיגיע ל-61 מנדטים. הגוש הערבי מביא את הפוליטיקה הישראלית למציאות שלא הייתה מעולם.

הוא מציין נתון נוסף שגם הוא הופך את האירוע למורכב. בכוחו של איזנקוט להקים ממשלה גם עם רוב נמוך ובלבד שלא יהיו לו 61 מתנגדים, ולעומת זאת להפלת ממשלה צריך 61 חברי כנסת שיצביעו נגד ויתמכו בממשלה אחרת, כך שלבחירות הבאות יגיע איזנקוט מעמדת ראש הממשלה וספר גדול קיים לגבי צעדיו של נתניהו במידה ויראה שקיימת התקדמות לממשלת מיעוט שכזו. מדובר יהיה ב-4-5 חודשים של ממשלת מיעוט בהנהגת איזנקוט כשנתניהו בחוץ. האם זה יגרום לנתניהו להתגמש?

"זה משחק פוקר. אנחנו יודעים איך המשחק נראה, אבל לא יודעים מה הקלפים. הקלפים בעייתיים", מסכם פרופ' כהן.