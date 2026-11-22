תיעוד מירושלים: שוטרים חילצו חיילת שנלכדה בהפגנת חרדים

חיילת צה"ל שנקלעה להפגנת חרדים נגד מעצר עריק בדרך חיים בר-לב בירושלים נלכדה בתוך ההמון וחולצה בידי שוטרי מחוז ירושלים, שפעלו במקום יחד עם לוחמי יס"מ ומג"ב.

ההפגנה, שנערכה במחאה על מעצר עריק מצה"ל, התפתחה להפרת סדר שבמהלכה נחסמו צירי תנועה ומתפרעים השליכו חפצים לעבר כוחות המשטרה.

על פי הודעת המשטרה, המפגינים סירבו לפנות את הכביש, תוך פגיעה בשגרת החיים באזור. קצין משטרה כרז למתפרעים להתפזר, אך לאחר שלא נענו להוראות החלו הכוחות להשתמש בכוח ובאמצעים לפיזור הפרות סדר.

במהלך פעילות הכוחות חולצה חיילת צה"ל שנקלעה להפגנה ונלכדה בתוך ההמון. במקביל הצליחו השוטרים לפתוח מחדש את צירי התנועה שנחסמו.

עוד נמסר כי קטין שירק לעבר כוח משטרתי עוכב והועבר לתחנת המשטרה לצורך זיהוי. המשטרה ציינה כי כוחותיה ממשיכים לפעול באזור לשמירה על הסדר הציבורי.