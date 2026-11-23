נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען הערב (ראשון) כי איראן הגבירה את התקפותיה בעקבות ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע שנערכו ב-3 בנובמבר. לדבריו, ההנהגה האיראנית רואה במפלגה הדמוקרטית מפלגה חלשה וחסרת יכולת.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social טען טראמפ כי שתי תחזיות שהציג לפני הבחירות התממשו: ירידות משמעותיות בשוקי המניות והתגברות התוקפנות האיראנית.

"כפי שכולם זוכרים, חזיתי שני דברים בנוגע לבחירות האמצע ב-3 בנובמבר. האחד, שאם הדמוקרטים ינצחו, שוקי המניות ירדו באופן משמעותי, וכך אכן קרה, והשני, שהרפובליקה האסלאמית של איראן, שהרגה עד היום 81,000 מפגינים, תגביר את תוקפנותה בהתקפותיה, וגם זה קרה", כתב הנשיא.

טראמפ הוסיף כי איראן הגבירה לאחרונה את שיגורי הטילים והכטב"מים, אך טען כי מערכות ההגנה האמריקניות הצליחו ליירט את כולם.

"איראן שיגרה בשבוע האחרון יותר כטב"מים וטילים מבכל פרק זמן מקביל זה יותר משנה. אל תדאגו, כולם יורטו ולא גרמו נזק. מנהיגי איראן רואים בדמוקרטים חלשים, חסרי יכולת וכמי שהורסים את המדינה, אבל לא אתן לזה לקרות!", כתב.

הנשיא האשים גם את איראן וגם את הדמוקרטים בניסיון לשמור על מחירי נפט גבוהים לקראת הבחירות, וטען כי המחירים צנחו מאז ההצבעה.

"גם הדמוקרטים וגם איראן נלחמו בכל כוחם כדי לשמור על מחיר נפט גבוה זמן רב ככל האפשר, ומאז הבחירות מחיר הנפט ירד בשיעור שיא. חבל שהבוחרים לא הבינו זאת לפני שהצביעו, אבל הבחירות כולן היו מאוד 'מוזרות'. בסופו של דבר, אמריקה תנצח!", הוסיף.

בתוך כך, טראמפ ממשיך לבחון את האפשרות לחדש את התקיפות באיראן. מוקדם יותר אמר לפוקס ניוז כי הוא נוטה לחדש פעולות צבאיות נרחבות נגד איראן לאחר תחילת שנת 2027, אלא אם המשא ומתן יוביל להסכם.

בשיחה עם הכתב טריי יינגסט אישר הנשיא כי השיחות העקיפות עם טהרן נמשכות, אך מתח ביקורת על התנהלות נציגיה: "הם מדברים כל הזמן. כל מה שהם עושים זה לדבר, אבל הכול שטויות".

הנשיא הזהיר גם כי כלי שיט איראניים שינסו לפרוץ את המצור הימי האמריקני יותקפו.

לדברי יינגסט, טראמפ הביע תקווה שספינות איראניות ינסו לקרוא תיגר על המצור, והעריך כי הן ימצאו את עצמן "בקרקעית הים, כמו שאר הצי האיראני".

טראמפ הבהיר כי הכוחות האמריקניים יפתחו באש לעבר כלי שיט שינסו להפר את ההגבלות.