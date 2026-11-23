ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, גינה את ביקורה של דוברת צה"ל בערבית, סא"ל אלה ואויה, בבית ספר בדרום לבנון, והאשים את ישראל בניצול ילדים לצורכי תעמולה.

בהודעה שפרסמה סוכנות הידיעות הלאומית של לבנון אמר סלאם: "השימוש בתלמידים במפגן צבאי ותעמולתי מהווה פגיעה בקדושת בתי הספר ובזכויות הילדים".

הוא הוסיף: "לכוח כובש אין זכות לנצל את ילדינו כדי לשפר את תדמית הכיבוש שלו או לכפות את שליטתו על עמנו בדרום".

הגינוי הגיע בעקבות פרסום ביקורה של ואויה, המוכרת ברשתות החברתיות כ"קפטן אלה", בבית ספר בכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון. במהלך הביקור נפגשה הקצינה עם תלמידים ושמעה מהם על רצונם לחיות בשלום.

לפי דיווח בכאן חדשות, הביקור התקיים לפני כעשרים ימים, אך נחשף רק לאחר שואויה פרסמה פוסט לרגל יום העצמאות של לבנון, שבו שיתפה תמונות מהמפגש.

הפרסום עורר זעם בחיזבאללה והוביל להאשמות בשיתוף פעולה עם ישראל נגד תושבים בכפר הנוצרי.

במוקד הביקורת ניצבת מנהלת בית הספר, שלפי גורמים במשרד החינוך הלבנוני לא דיווחה לרשויות על ביקורה של הקצינה הישראלית.

חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, החבר גם בוועדת החינוך, תקף את הביקור בריאיון לערוץ אל-מנאר.

"מדובר בהפרת זכויות ומעשה איבה כלפי הילדים, בעיקר ביום העצמאות", טען חמאדה, וציין כי שרת החינוך הלבנונית עוקבת אחר הפרשה וצפויה לפרסם התייחסות רשמית.

חמאדה מתח ביקורת גם על התנהלות מנהלת בית הספר, ואף רמז בציניות כי ייתכן שהיא רואה במשרד החינוך הישראלי את הגורם שאליו עליה לדווח.