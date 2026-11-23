איראן החלה בהפסקות חשמל יזומות ברחבי המדינה בעקבות החרפת משבר האנרגיה והנזק שנגרם לתשתיות חיוניות במהלך המלחמה במזרח התיכון, כך דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים במדינה.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, קרא לאזרחים ולבכירי הממשל לצמצם את צריכת החשמל, ואף הזמין צוות צילום של הטלוויזיה הממלכתית ללשכתו כדי להציג כיצד הוא עובד ללא תאורה וחימום.

"הציבור, וגם אנחנו בממשלה, חייבים לעשות משהו כדי שתהליך ייצור החשמל לא ייעצר", אמר פזשכיאן.

הנשיא הצביע על מנורת שולחן ואמר: "יש מספיק אור". הוא הוסיף: "לא צריך להדליק את כל זה כדי לבצע את העבודה".

לדבריו, אם המצב "יהיה ממש גרוע", יעביר את צוותו לחלל עבודה קטן יותר כדי לחסוך באנרגיה.

מוחמד אללהדאד, העומד בראש חברת החשמל הלאומית של איראן, הודיע בשבת על הגבלות באספקת החשמל בשל קשיים בהשגת דלק לתחנות הכוח.

"לנוכח מצב אספקת הדלק במדינה, משק החשמל ייאלץ להטיל הגבלות על אספקת החשמל החל מיום ראשון", אמר לטלוויזיה הממלכתית.

בהתאם לאזור המגורים, התושבים צפויים להתמודד עם הפסקות חשמל שיימשכו כשעתיים מדי יומיים, ובאזורים אחרים עד שעתיים מדי יום.

למרות עתודות הנפט והגז הטבעי הגדולות שברשותה, איראן מתקשה זה שנים לספק את הביקוש המקומי לחשמל. תשתיות החשמל המיושנות סובלות מהיעדר השקעות מספקות, בין היתר בשל הסנקציות המערביות הממושכות.

בשנים האחרונות נאלצו הרשויות להנהיג הפסקות חשמל מתוכננות בשל מחסור בדלק, והמשבר הוביל לשיבושים בשירותים הציבוריים ואף לסגירת משרדי ממשלה בתקופות של מזג אוויר קיצוני.

ההגבלות החדשות מוטלות גם על רקע המשך הלחץ הכלכלי האמריקני על טהרן. באוגוסט הכריז שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, על "מבצע נידוי כלכלי", שנועד לבודד את איראן מבחינה פיננסית ולצמצם את ההכנסות המגיעות למשטר האיראני.