תיעוד קשה: בן 75 הותקף בסעודת שבת דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש נגד תושב נוף הגליל בן 65, בגין תקיפת אדם בן 75 במהלך סעודת שבת בבית כנסת בעיר. על פי כתב האישום, הנאשם שפך כוס מים על פניו של הקשיש, הכה אותו וגרם לשבר באפו.

האירוע התרחש בתחילת החודש, כאשר ויכוח שפרץ בין השניים במהלך סעודת השבת הידרדר לאלימות.

על פי ממצאי החקירה, בעקבות הוויכוח ניגש הנאשם אל הקשיש, שפך על פניו כוס מים ולאחר מכן החל להכות אותו בפניו. כתוצאה מהתקיפה נגרם לקשיש שבר באף והוא פונה לקבלת טיפול רפואי.

בעקבות הדיווח פתחה משטרת נוף הגליל בחקירה, שבמסגרתה נאספו ראיות מהזירה, לרבות תיעוד של התקיפה. בהמשך נעצר החשוד במעשה.

עם השלמת החקירה הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום נגד הנאשם לבית משפט השלום בנוף הגליל, בגין עבירות של תקיפת סתם ותקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש.

במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול נגד עברייני אלימות ולמצות את הדין עם מי שפוגעים בביטחון הציבור.