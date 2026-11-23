חנוכה בבני ברק עם יו"ר בלד סאמי אבו שחאדה | צפה ב"האם הערבים והיהודים יכולים לחיות ביחד?"

קטע מתוך הפודקאסט "תוכן אחד", שבו יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה מתלונן על מחירי הסופגניות לקראת חג החנוכה ודואג למשפחות יהודיות מרובות ילדים, צבר תאוצה ברשתות החברתיות.

במהלך השיחה סיפר אבו שחאדה על ילדותו ועל השנים שבהן נהג להגיע לבני ברק יחד עם אביו, שעבד אצל בעל עסק חרדי בעיר.

"אבא שלי היה עובד טכנאי דודי שמש וחשמל בבני ברק. הוא עבד אצל בעל עסק חרדי. המשרד שלהם היה ברחוב רבי עקיבא ואני כשהייתי הולך בחופשות של בית הספר עם אבא שלי לעבודה, אני הסתובבתי בבני ברק שנים רבות", סיפר.

אבו שחאדה נזכר במיוחד בתקופה שלפני חג החנוכה, כאשר היה מגיע עם אביו לרחוב רבי עקיבא וקונה סופגניות בדוכן מקומי שהיה מוכר לתושבי העיר.

לדבריו, באותן שנים הסופגניות היו מאכל עממי שכל משפחה יכלה להרשות לעצמה, גם כאשר ההורים השתכרו משכורת צנועה.

"בזמנו סופגניות היה דבר שכולם יכולים לאפשר לעצמם, גם אבא שלי פועל פשוט היה יכול לקנות קרטון של סופגניות. היום זה בלתי אפשרי עם הטירוף הזה", אמר.

בהמשך מתח אבו שחאדה ביקורת על מחירי הסופגניות כיום, שלדבריו הפכו את המאכל המסורתי להוצאה משמעותית עבור משפחות עם ילדים.

"כל סופגניה עולה המון כסף, זה מטורף, כל מיני תערובות ושמונה שקלים, ועשרה שקלים - יחידה אחת. מה יעשה יהודי שיש לו כמה ילדים, מה יעשה?", תהה.