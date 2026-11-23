ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, תקף היום (שני) בחריפות את התפרעויות הקיצונים היהודים ביהודה ושומרון, כינה את מעשיהם "טרור יהודי בזוי" והאשים את הממשלה היוצאת באחריות להתמשכות התופעה.

בנט הזהיר כי אירועי האלימות מסכנים את עתיד ההתיישבות ופוגעים במעמדה הבינלאומי של ישראל.

"הטרור היהודי הבזוי נוגד בצורה מוחלטת את ערכי המוסר היהודי", כתב בנט. "הוא גם ממיט נזק עצום על מדינת ישראל ומהווה את הסכנה הגדולה ביותר לעתיד ההתיישבות ביהודה ושומרון".

לדבריו, "זהו עוד כישלון מהדהד של הממשלה היוצאת".

בנט ביקש להבחין בין ציבור המתיישבים לבין הקבוצות המעורבות באירועי האלימות: "מפעל ההתיישבות מורכב ממאות אלפי אזרחים טובים, שומרי חוק, שתורמים למדינה המון. מנגד, קבוצת פורעים אלימה פוגעת בשמם הטוב ומסבה נזק אדיר לכולנו".

בהמשך דבריו החריף בנט את הביקורת כלפי הממשלה והאשים את שריה בהימנעות מנקיטת צעדים נגד המתפרעים משיקולים פוליטיים. "גם אל מול האסון המתהווה ביו"ש, הממשלה הכושלת עוצמת עיניים", כתב.

לדבריו, "שרי הממשלה וראשה מבטלים מעצרים מנהליים בשביל כמה קולות בפריימריז, מגבים בשתיקה את הפורעים האלימים, ומתעלמים מההתרעות החריפות של כוחות הביטחון".

בנט הוסיף אזהרה כלפי ראש הממשלה והשרים: "הפעם הם לא יוכלו להגיד: 'לא ידענו'".

הוא טען כי ההתפרעויות פוגעות גם בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, הנאלצים להקדיש זמן ומשאבים לטיפול באלימות מצד יהודים: "את המחיר משלמים לוחמי ומפקדי צה"ל ביו"ש, שמרבית זמנם מוקדש לא להגנה על יהודים ולמרדף אחרי מחבלים, אלא לרדיפה אחרי פורעים יהודים".

בסיום דבריו התחייב בנט לפעול נגד התופעה אם יחזור להנהגת המדינה: "אנחנו נשים סוף לאנרכיה הזאת. נשקם את מעמד ישראל בעולם, נתמוך בלוחמי צה"ל ונדאג שקומץ אלים לא יסכן אזרחים רבים וטובים".