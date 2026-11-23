עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, התחדשה היום (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים, במסגרת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדיון מתקיים יממה לאחר עימות חריף בין מנדלבליט לבין סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד.

מנדלבליט, שכיהן כיועץ המשפטי לממשלה בתקופת חקירות נתניהו והגשת כתבי האישום נגדו, מעיד מטעם ההגנה.

עד כה התקיימו תשע ישיבות שבהן נחקר בידי חדד, כאשר במוקד עדותו עומדות ההחלטות שהתקבלו במהלך החקירות וההליכים שהובילו להגשת כתב האישום.

במהלך הדיון אתמול התפתחו חילופי דברים חריפים בין השניים, לאחר שחדד מתח ביקורת על תשובותיו של מנדלבליט וטען כי אינן אינטליגנטיות.

מנדלבליט הגיב בכעס וקרא לעברו: "תפסיק לאיים עליי". הוא טען כי אין מדובר באירוע נקודתי, וכי גם בדיון קודם השמיע כלפיו חדד אמירות חמורות. לדבריו, הסנגור חוזר ומעיר הערות על איכות תשובותיו במהלך החקירה.

עדותו של מנדלבליט מלווה גם במחלוקת משפטית בין ההגנה לפרקליטות, שעסקה בהיקף החקירה שתוכל המדינה לקיים לאחר סיום חקירתו בידי סנגורי נתניהו. תחילת המחלוקת בהחלטת השופטים מ-2 בנובמבר, שלפיה הפרקליטות תוכל לערוך למנדלבליט חקירה חוזרת בלבד, ולא חקירה נגדית מלאה.

המשמעות הייתה שהתביעה תוכל לבקש הבהרות בנוגע לנושאים שעלו בעדותו, אך לא תוכל לחקור אותו באופן רחב יותר כפי שמאפשרת חקירה נגדית. בפרקליטות התנגדו להגבלה, בטענה שהיא מצמצמת את האפשרות להציג לעד מסמכים, לבחון סתירות לכאורה בדבריו ולהעמיק בסוגיות שהתעוררו במהלך חקירת ההגנה.

בעקבות ההחלטה נקטה המדינה צעד חריג ועתרה לבג"ץ, בהסכמת היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, בבקשה להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי.

אלא שבשבוע שעבר, לאחר שכבר נקבע מועד לדיון בעתירה, הודיעה ההגנה כי היא מסירה את התנגדותה לחקירה נגדית של מנדלבליט. בעקבות השינוי אישרו שופטי המחוזי לפרקליטות לחקור בחקירה נגדית את עדי ההגנה הרלוונטיים, ובהם מנדלבליט.

מנדלבליט, שהחל להעיד במשפט לפני כחודש, נדרש במסגרת עדותו לשאלות הנוגעות לסמכותו ולאישורים שנתן לפתיחת הבדיקות והחקירות נגד נתניהו. בין היתר עוסקת החקירה בהתנהלות רשויות האכיפה בתיקי האלפים, בתהליך קבלת ההחלטות במהלך החקירות ובנסיבות שהובילו להגשת כתב האישום נגד ראש הממשלה.