שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (שני), יממה וחצי לאחר גל ההצתות ביהודה ושומרון, לאלימות מצד פעילי גבעות ושב על תוכניתו להעביר את האחריות לאכיפה אזרחית פלילית ביהודה ושומרון מצה"ל לידי משטרת ישראל.

כ"ץ גינה את האירועים ואמר כי "האלימות המתמשכת מצד קומץ פורעים ביהודה ושומרון היא דבר חמור בכל ההיבטים".

בהמשך חזר על עמדתו שלפיה "צה"ל לא צריך ולא מסוגל לעסוק באכיפה אזרחית על האוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון, שהולכת וגדלה מידי שנה, ולכן בהתאם להנחייתי גובשה בידי צה"ל תוכנית להעברת האחריות לאכיפה האזרחית הפלילית ביו"ש לידי משטרת ישראל - שתתוגבר ותיערך בהתאם".

לדבריו, "למשטרה יש את הכלים המתאימים לעסוק במניעה, בחקירה, במעצרים ובהעמדה לדין פלילי של מי שעוברים על החוק".

שר הביטחון טען כי חיילי צה"ל צריכים להתרכז במשימות הביטחון ולא באכיפה אזרחית. "חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים צריכים לעסוק בהגנה על הגבולות ובפעילות מול הטרור הפלסטיני והגנה על היישובים הישראלים ביהודה ושומרון וקו התפר", אמר.

כ"ץ הוסיף כי הפעילות הביטחונית מתבצעת בהתאם למדיניות שהוא מוביל בגיבוי ראש הממשלה, וטען כי הטרור הפלסטיני הגיע לרמתו הנמוכה ביותר זה עשרות שנים.

בהמשך הסביר כי יש לטפל בסוגיה באמצעות שינוי מערכתי בחלוקת האחריות בין גופי הביטחון ואכיפת החוק. "צה"ל לא צריך ולא יכול לעסוק באכיפה אזרחית - המשטרה צריכה ויכולה עם התגבור הנדרש, ויש להיערך בהתאם", הדגיש.

בסיום דבריו אמר כ"ץ: "רק בדרך הזאת ניתן יהיה לנרמל את המציאות ביהודה ושומרון - ולאפשר להתיישבות לפרוח ולשגשג, תוך בידול בין ביטחון לשמירת החוק".