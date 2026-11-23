איש התקשורת אראל סג"ל תקף בחריפות את מגישת חדשות 12 קרן מרציאנו, בעקבות דברים שאמרה במהלך דיון על חוק הגיוס עם הפרשן החרדי ישי כהן.

סג"ל, שהתייחס לדברים בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, כינה את מרציאנו "חוצפנית עלובה" והאשים אותה בזלזול בצופים.

העימות החל במהלך דיון באולפן חדשות 12, כאשר מרציאנו התייחסה לעמדתה בנוגע לחוק הגיוס שקודם בכנסת הקודמת.

"אתה יודע מה עמדתי בעניין הגיוס, ואתה יודע מה עמדתי בעניין החוק הקודם שהיה חוק השתמטות", אמרה לכהן.

כהן קטע את דבריה והתייחס לדיווחים על חוק הגיוס שבכוונת אביגדור ליברמן לקדם. "את יודעת איזה חוק מגיע עכשיו? אם החוק של ביסמוט את מגדירה אותו כהשתמטות, אז זה אבי אבות ההשתמטות", השיב.

מרציאנו הגיבה: "אנחנו צריכים לראות את זה, אבל גם צריך להגיד בפה מלא, שרוב הציבור היהודי אמר - זאת מבחינתי לא הסוגיה הראשונה בדחיפותה. זה המסר למילואימניקים".

הקטע שודר בהמשך בתוכנית "הפטריוטים" שם הגיב סג"ל בזעם לדבריה של מרציאנו. "לא ייאמן, חוצפנית, עלובה. זה כאילו אתם מתייחסים לקהל שלכם, שהוא מפגר. זה זלזול. זה פשוט לא ייאמן", אמר סג"ל.