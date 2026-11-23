בית המשפט העליון דחה היום (שני) על הסף עתירה שהוגשה נגד הרבנות הראשית והרב הראשי האשכנזי לישראל, הרב קלמן בר, בדרישה שיחווה את דעתו ההלכתית על כשירותם של מועמדים לכנסת ה-26 לכהן בתפקידים בכירים בכנסת ובממשלה.

העתירה, שהגיש אורי זכאי, נדחתה ללא צורך בקבלת תגובת המשיבים, בהחלטת הרכב השופטים יעל וילנר, רות רונן ואלכס שטיין.

העותר ביקש מבית המשפט להורות לרב הראשי להשיב לשאלות הלכתיות שהפנה אליו בנוגע ל"כשירותם ההלכתית" של אישים שהתמודדו בבחירות לכנסת, ובפרט לאפשרות שיכהנו בתפקידים בכירים ברשות המחוקקת וברשות המבצעת.

בפסק הדין, שנכתב בידי השופטת רונן, הובהר כי חוק הרבנות הראשית אינו מטיל על הרב הראשי חובה להשיב לכל פנייה או שאלה הלכתית המובאת בפניו.

השופטים ציינו כי הרבנות הראשית היא רשות מנהלית, וככזו היא רשאית להפעיל שיקול דעת במסגרת הדין. במקרה הנוכחי לא נמצאה עילה להתערבות בהחלטתו של הרב קלמן בר להימנע מהתייחסות לכשירותם של אישים פוליטיים שהעמידו עצמם לבחירת הציבור.

עוד נקבע כי החלטת הרב הראשי עולה בקנה אחד עם הנהלים הפנימיים של הרבנות הראשית, עם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ועם פסיקת בתי המשפט, המדגישות את חובת הממלכתיות ואת ההימנעות ממעורבות פוליטית של בעלי תפקידים ציבוריים.

השופטים הבהירו כי גם העובדה שהבחירות לכנסת כבר הסתיימו אינה משנה את המסקנה המשפטית, שכן השאלות שהעלה העותר נוגעות לאישים פוליטיים ולמחלוקות ציבוריות מובהקות.

לפיכך, העתירה נדחתה על הסף, מבלי שבית המשפט נדרש לקבל את עמדת הרבנות הראשית או הרב הראשי לגופה.