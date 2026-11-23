יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הציג הבוקר (שני) במהלך סיור בכנסת עם חיילים את חזונו להקמת ממשלת אחדות בראשות יו"ר ישר, גדי איזנקוט, ובהשתתפות הליכוד.

בנט הבהיר כי הוא מעדיף הקמת ממשלה רחבה, שבה איזנקוט יכהן ראשון בתפקיד ראש הממשלה. "אני מעדיף את זה. זה מה שאני מנסה לעשות", אמר לחיילים.

בהמשך התייחס בנט לאפשרות להקים ממשלה ללא תמיכת המפלגות החרדיות והערביות, והציג את ממשלת האחדות כחלופה להישענות עליהן.

"חייבים להסתמך על אלה ועל אלה שלא משרתים בצבא או רואים את ישראל כמדינה ציונית? גם החרדים, גם הערבים. זה מה שאני מנסה לעשות", אמר.

בנט הוסיף כי לשיטתו, שיתוף הפעולה בין חיילים בעלי השקפות שונות בשדה הקרב יכול לשמש בסיס גם לשותפות פוליטית: "אני טוען שמי שיכול להיות ביחד בטנק, יכול גם ביחד לנהל את המדינה. לזה אנחנו פועלים. אני לא יודע אם נצליח, אבל בוודאי - לעם שלי אני מחויב. זה נראה לי שכל ישר".

דבריו של בנט נאמרים על רקע ניסיונותיו לקדם ממשלת אחדות ולאחר פגישתו השבוע עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, ח"כ יאיר גולן, מתח ביקורת חריפה על בנט במהלך דבריו בכנסת, והזהיר מפני מהלך שיותיר את נתניהו בשלטון.

"נפתלי, מי שמשאיר את נתניהו בשלטון מסכן את ביטחון המדינה ואת חיי המשרתים והאזרחים. מי שדואג למשרתים צריך לעשות הכל כדי להוריד את נתניהו מההגה", אמר גולן.

בהמשך הציב גולן דרישה לגיבוש מתווה פוליטי ברור עד סוף השבוע, שיכלול את זהות השותפים, הרוב הדרוש בכנסת ולוח זמנים להכרעה.

"עד סוף השבוע חייב להיות מונח על השולחן מתווה ברור: שותפים, רוב פרלמנטרי ולוח זמנים להכרעה. אנחנו נפעל בכל הכלים הפוליטיים, הפרלמנטריים והחקיקתיים כדי לחסום את דרכו של נתניהו לכהונה נוספת ולהקים ממשלת שינוי", הצהיר.