איזנקוט: אין איום מיידי שמחייב תקיפה באיראן

יו"ר מפלגת ישר ח"כ גדי איזנקוט התייחס היום (שני) בישיבת סיעתו לאיום האיראני, ואמר כי אינו מזהה בשלב זה איום ישיר ומיידי על ישראל המחייב פעולה צבאית עוד לפני הקמת ממשלה.

דקות ספורות לאחר מכן התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לסוגיית האיומים הביטחוניים והזהיר מפני מי שלדבריו ממעיט בחומרתם משיקולים פוליטיים.

"באיראן, אני לא רואה היום איום ישיר ומיידי על מדינת ישראל שמחייב פעולה לפני הקמת ממשלה. האיום החמור ביותר מאיראן זה אותם 440 קילוגרם אורניום מועשר שעדיין לא הושמד ולא פונה. צריך להתמקד בהם", אמר איזנקוט.

זמן קצר לאחר מכן, בישיבת סיעת הליכוד, התייחס נתניהו לאיומים הביטחוניים ולצורך בממשלת אחדות. "רוב מוחץ של אזרחי המדינה כמהים לממשלת אחדות. הם מבינים אמת פשוטה: היכולת שלנו להבטיח את קיום המדינה מול האיומים הגדולים סביבנו תלויה באחדותנו", אמר ראש הממשלה.

נתניהו הוסיף: "מי שמזלזל או מגמד את האיומים האלה - החמורים והקשים סביבנו - עושה זאת מסיבות פוליטיות. זה אמיתי, זה רציני וכל מי שבקיא בחומר יודע עד כמה זה רציני".

בהמשך דבריו בישיבת סיעתו התייחס איזנקוט למגעים הפוליטיים להקמת ממשלת אחדות, והבהיר כי מפלגתו מוכנה לנהל משא ומתן, אך תעמוד על שורת עקרונות.

"אנחנו באים למשא ומתן בנפש חפצה. נעשה הכל למען אחדות אמיתית, לא כזו של סידור פוליטי. כזו שנשענת על קידום ערכים: לא תהיה התפשרות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, על שירות לכל, על שינוי המציאות הביטחונית והגנה על הדמוקרטיה. נעמוד על זה", אמר.

איזנקוט התייחס גם להתבטאויות נגד משפחות שכולות, מתח ביקורת על השיח הציבורי בנושא וטען כי ראש הממשלה ושרים בממשלה נמנעו מלגנות את הדברים.

"צריך להוקיע את השיח הארסי שמתקיים נגד משפחות שכולות; דברים חמורים, שלא מתיישבים עם הדיבור על אחדות. לא שמעתי גינוי של ראש הממשלה ושל שרים אחרים לדברי הבלע הללו. את המשפחות השכולות צריך להשאיר מחוץ לוויכוח", אמר.

בסיום דבריו התייחס איזנקוט לאירועי האלימות ביהודה ושומרון, והזהיר מפני הפגיעה בהתיישבות ובמעמדה הבינלאומי של ישראל.

"האנרכיה ואובדן השליטה ביהודה ושומרון פוגעים בהתיישבות ומסבים נזק בינלאומי חמור מאוד למדינת ישראל. נגד פעולות הטרור האלו צריך לנקוט ביד קשה, לחקור, להגיע לאנשים ולעצור אותם. גינויים לא מספיקים", הצהיר.