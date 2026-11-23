תשעה חודשים לאחר פרסום תמונתו של עבריין המין ג'פרי אפשטיין לצד הודעה על מותו של המוזיקאי מתי כספי ז"ל, פרסם ערוץ 14 התנצלות רשמית בפני משפחתו של היוצר ובפני הציבור שנפגע מהפרסום.

בהודעת ההתנצלות נכתב: "אנו מבקשים להתנצל בפני משפחתו של המוזיקאי והיוצר מתי כספי ז"ל, ובפני כל מי שנפגע מהפרסום שהועלה בעמוד ערוץ 14 ביום פטירתו".

בערוץ הסבירו כי מדובר בטעות בבחירת התמונה שליוותה את הפרסום: "בפרסום נעשה, בטעות, שימוש בתמונה שאינה הולמת את ההקשר, באופן שיצר זיקה בין ג'פרי אפשטיין לבין מתי כספי ז"ל".

עוד נכתב בהודעה: "מתי כספי ז"ל היה אחד מגדולי היוצרים במוזיקה הישראלית ואנחנו מוקירים את תרומתו המשמעותית לתרבות בישראל".

כספי הלך לעולמו בגיל 76 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן ב-8 בפברואר. באותו יום פרסם ערוץ 14 בחשבון האינסטגרם שלו הודעה על פטירתו של המוזיקאי, אלא שלצד הידיעה הופיעה בטעות תמונתו של ג'פרי אפשטיין, עבריין המין האמריקני.

כעבור דקות ספורות הוסר הפוסט השגוי, והערוץ העלה אותו מחדש עם תמונתו של כספי. ואולם, צילומי מסך של הפרסום המקורי כבר הופצו ברשתות החברתיות ועוררו סערה.