יו"ר מפלגת הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשא היום (שני) דברים בפתח ישיבת סיעתו בכנסת, ותקף את יו"ר הכנסת מתן כהנא, את היחס למשפחות השכולות ואת תאגיד השידור הציבורי.

בהמשך קרא ליו"ר ישר גדי איזנקוט להקים ממשלת אחדות ללא המפלגות הערביות, והתייחס באופן אישי לפציעתו הקשה של בנו במלחמה.

בפתח דבריו מתח סמוטריץ' ביקורת על התנהלות הכנסת מאז כניסתו של מתן כהנא לתפקיד היו"ר, וטען לפגיעה ביחס למשפחות השכולות ולמשפחות החטופים.

"פחות משבוע לאחר שמונה כהנא, הכבוד הבסיסי שהוביל אמיר אוחנה כיו"ר הכנסת במשפחות השכולות ובמשפחות החטופים נעלם כלא היה", אמר.

בהמשך תקף את חברת הכנסת אפרת רייטן, שלטענתו מונעת מבני משפחות שכולות ומאלמנות להשמיע את דבריהן בוועדה. "אפרת רייטן מונעת ממשפחות שכולות ומנשים שאיבדו את בעליהן לדבר בועדה. ככה זה שהעתיד הפוליטי שלך תלוי בתומכי טרור, אתה מושיט יד לאויבים אבל סותר בפניהם של אחיך ששילמו מחיר דמים נורא עבורך", טען.

לאחר מכן התייחס סמוטריץ' למחלוקת סביב העיתון "עולם קטן" ולהחלטת ראש עיריית הרצליה למנוע את הפצתו בעיר. "עולם הפוך ראיתי, מי שעד לפני רגע ישבו בכנסי תבהלה על החשש לפגיעה בתקשורת חופשית מגבים החלטה של ראש העיר הרצליה למנוע מעיתון להיות מופץ בעיר שלו", אמר.

סמוטריץ' קשר בין הביקורת על העיתון לבין תחקיר שעתיד להתפרסם בתאגיד השידור הציבורי, וטען: "בעוד הם מזדעזעים מכותרת ביקורתית לגיטימית בעיתון בבעלות פרטית, הם שותקים אל מול ההפקרה הבזויה של לוחמי צה"ל בידי תאגיד השידור הציבורי".

שר האוצר המשיך ותקף את תאגיד השידור הציבורי בעקבות תחקיר הנוגע לצה"ל, שצפוי להתפרסם בהמשך השבוע.

"האמת עוד לא יצאה לאור בפרשה המטויחת של הפצ"רית וכעת תורו של תאגיד השידור הציבורי להטיל רפש בחיילי צה"ל בתחקיר מהונדס בסגנון שוברים שתיקה. זה הוא שפל נוסף של גוף תקשורת שממומן מכספי המיסים של כולנו", אמר.

הוא הוסיף: "כולנו משלמים, אבל רק לחלקנו יש מקום בתאגיד השידור הציבורי - איילה חסון out, השחרת חיילי צה"ל in".

לדבריו, יש להעניק גיבוי ללוחמים ולמפקדים ולא לאמץ את מה שכינה הנרטיב של האויב. "שלומם של לוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים שסיכנו את חייהם למען בטחון ישראל קודם לפוליטיקה. אני מקווה שכל החברים הציוניים בבית הזה ישמיעו קול ברור של גיבוי לחיילים ולמפקדים בשטח ולא חלילה יבחרו בנרטיב השקרי של האויב", אמר.

בהמשך שב סמוטריץ' לקרוא להקמת ממשלת אחדות רחבה, תוך התנגדות לשיתוף פעולה פוליטי עם המפלגות הערביות. "אין מקום לשיתוף פעולה עם תומכי טרור. שילמתי מחירים פוליטיים כבדים והייתי הראשון להזהיר מפני הסכנה הגדולה שבשיתוף הפעולה הזה", אמר.

לדבריו, "היום, ברוך השם, רוב גדול בחברה הישראלית מבין את התוצאות הרות האסון של שיתוף הפעולה עם תומכי טרור. טיבי צועק שהוא בעל הבית כאן ומגרש מהמליאה כל מי שמעז להטיח את האמת בפניו. אך זה לא ישנה את האמת".

סמוטריץ' פנה ישירות לגדי איזנקוט וקרא לו להעדיף שותפות פוליטית עם המפלגות היהודיות. "אני קורא מכאן, שוב, לגדי איזנקוט, תבחר באחים היהודים שלך, שאוהבים אותך גם אם חולקים עליך ולא באחים המוסלמים שרואים בהקמת המדינה נכבה", אמר.

לקראת סיום דבריו התייחס סמוטריץ' לשבוע ההוקרה לפצועי צה"ל בגוף ובנפש, ושיתף בחוויה האישית של משפחתו בעקבות פציעת בנו בניה במלחמה. "השבוע אנו מציינים את שבוע ההוקרה לפצועי צה"ל בגוף ובנפש. מעניין לשמוע האם אחמד טיבי או מנצור עבאס יבקרו את לוחמינו הפצועים בבתי החולים", אמר.

לאחר מכן עבר לנימה אישית: "אם יורשה לי לומר באופן אישי, אני מכיר באופן הקרוב ביותר את מה שעובר על פצועי צה"ל. בניה בני היקר נפצע קשה במלחמה. יושב איתנו כאן איתמר איתם שנפצע כמג"ד בלחימה. אני יודע כמה זה קשה. אני יודע כמה זה כואב".

בסיום דבריו פנה לפצועי צה"ל ולבני משפחותיהם והבטיח לפעול למענם. "אני שולח מכאן חיבוק גדול לאחינו הלוחמים הגיבורים שנפצעו ולמשפחותיהם. אני מבטיח לכם שנעשה כל מה שאפשר כדי שהממשלה שלכם תדאג לכם ולא תהיה שותפה חלילה למי שדואג למי שפגע בכם", חתם סמוטריץ'.