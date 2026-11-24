שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה היום (שלישי) לצנזור הצבאי הראשי בדרישה לפעול בדחיפות למניעת שידור תחקיר בנושא "נוהל יתוש", הצפוי להתפרסם בתוכנית "זמן אמת" בכאן 11.

בפנייתו טען כ"ץ כי פרסום התחקיר עלול לפגוע בלוחמי צה"ל ובמפקדיו, הן מבחינה מבצעית והן מבחינת חשיפתם להליכים משפטיים מחוץ לישראל.

לדברי שר הביטחון, על פי הפרסומים על אודות התחקיר, קיים חשש כי השידור יחשוף שיטות פעולה מבצעיות של כוחות צה"ל ובכך יפגע בביטחון הכוחות.

בנוסף הזהיר כי התחקיר עלול לפגוע בשמם הטוב של הלוחמים והמפקדים ולהעמיד אותם בפני סיכונים משפטיים בזירה הבינלאומית.

כ"ץ הגדיר את התחקיר כפרסום מכפיש וחמור, וקרא לצנזור הצבאי הראשי להתערב לפני שידורו. "פגיעה בשמם הטוב של לוחמינו - לפעול בדחיפות למניעת השידור המכפיש והחמור הזה", נמסר מטעם שר הביטחון.

הדרישה הועברה לקראת שידור התחקיר המתוכנן בתאגיד השידור הציבורי ביום רביעי הקרוב.

התחקיר עוסק בשימוש לכאורה בתושבים או בעצורים פלסטינים לצורך סריקת מבנים חשודים במלכוד או בנוכחות מחבלים, לפני כניסת כוחות צה"ל.

הנושא סוקר בעבר בכלי תקשורת בישראל ובעולם, אך הפרסום על התחקיר החדש עורר סערה ברשתות החברתיות.