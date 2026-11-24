ארגון אנטי-ישראלי שקיים בעבר הפגנות נגד תערוכות נדל"ן ישראלי במוסדות יהודיים בניו יורק מתכנן הפגנה נוספת בברוקלין, ימים לאחר שראש העיר זוהראן ממדאני פירק יחידת משטרה ייעודית שהייתה מופקדת על הטיפול בהפגנות.

סניף ניו יורק וניו ג'רזי של הקואליציה למען זכות השיבה הפלסטינית, אל-עוודה, הודיע כי יקיים את ההפגנה ביום רביעי בשעה 19:00, מחוץ לאירוע של סוכנות הנדל"ן CapitIL, המשווקת נכסים בישראל וביהודה ושומרון. מיקומו המדויק של האירוע לא פורסם לציבור.

הפגנות קודמות הקשורות לארגון, שנערכו מחוץ לאירועי מכירת נכסים בישראל בבתי כנסת ובבתי ספר יהודיים בניו יורק, הובילו לשישה מעצרים לפחות בשנים 2025 ו-2026. נגד העצורים הוגשו כתבי אישום בגין עבירות שונות, ובהן הטרדה, הפרת הסדר הציבורי, תקיפה וסיכון חיי אדם בפזיזות.

משה ספרן, נשיא ארגון המורים היהודים המאוחדים, המייצג כאלף אנשי חינוך ברחבי ניו יורק, הביע חשש כי פירוק יחידת התגובה האסטרטגית (SRG) של משטרת העיר יעודד את המפגינים להחריף את פעולותיהם.

"מטרתה של ה'הפגנה' הזאת היא להתגרות שוב בקהילה היהודית בברוקלין, בדיוק כפי שפל־עוודה עשה במידווד בחודש מאי האחרון", אמר ספרן לסוכנות הידיעות היהודית JNS.

"ראיתי במו עיניי מה הם ניסו לעשות באותו לילה מחוץ לבית הכנסת ישראל הצעיר במידווד. שריפת דגלי ישראל, קריאות 'יהודים, חזרו לגרמניה' ויצירת אווירה עוינת בשכונת מגורים יהודית", סיפר.

"עכשיו, כשהם יודעים שיחידת ה־SRG פורקה ולא תוצב מולם, הכפפות הוסרו", הוסיף.

ספרן דחה את הצגת הפעילים כמפגינים שוחרי שלום. "אלה אינם מפגינים שוחרי שלום. אלה מסיתים שונאי יהודים, הבוחרים במכוון בבתי כנסת ובשכונות יהודיות כמטרות כדי להטיל אימה", אמר.

הוא קרא למשטרת ניו יורק "להבטיח את ביטחונם של תושבי ניו יורק היהודים בסביבת בתי הכנסת שלנו ובקהילות שלנו", והדגיש: "ההגנה על הזכות להתפלל ולחיות ללא פחד אינה נתונה לבחירה".

מנהיגים בקהילה היהודית הזהירו בעבר כי החלטתו של ממדאני לפרק את יחידת התגובה האסטרטגית עלולה לפגוע בביטחון התושבים היהודים בעיר.

ההחלטה מצטרפת לביקורת בקהילה היהודית על התבטאויותיו של ממדאני בנוגע לישראל, ובהן דבריו בעקבות טבח חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וסירובו במהלך מסע הבחירות לגנות את הסיסמה "להפוך את האינתיפאדה לגלובלית".

בשבוע שעבר, בכנס דילבוק של ה"ניו יורק טיימס", הגן ממדאני על החלטתו להאשים את ישראל ברצח עם בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות לציון יום השנה לטבח 7 באוקטובר.

העיתונאי אנדרו רוס סורקין שאל את ראש העיר מדוע לא הקדיש את יום השנה לגינוי זוועות חמאס בלבד, והתייחס למערכה הישראלית בעזה במועד אחר. ממדאני דחה את ההצעה.

"אנסח זאת כך. כאשר ממשלת ישראל מבצעת רצח עם בפלסטינים, לעיתים קרובות טיעון ההגנה שיוצג, בלי קשר ליום שבו נשאלת השאלה, יהיה הקשר ל־7 באוקטובר. כוונתי היא שזהו יום שלא רק התרחש בו פשע מלחמה מחריד, אלא גם יום ששימש להצדקת כל מה שבא אחריו. וביום הזה חשוב, כמו בכל יום, להתאבל על מכלול השלכותיו", טען ממדאני.

ראש העיר הכיר בכך שיש החולקים על עמדתו, אך הבהיר כי אינו מתכוון לשנותה.

"הגישה הפוליטית שלי מבוססת על אוניברסליות. בכל פעם ששואלים אותי מדוע אני תומך בחירות לפלסטינים או בזכויות הפלסטינים, אני מדבר על החשיבות שבהחלת אותם ערכים על כולם. וזה מי שאני. זה מי שתמיד אהיה", אמר.