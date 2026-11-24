אגף השיקום במשרד הביטחון פרסם היום (שלישי), לרגל יום ההוקרה הממלכתי לפצועי צה"ל וכוחות הביטחון, נתונים עדכניים על היקף הטיפול בפצועים ועל הרחבת מערך השיקום בעקבות המלחמה.

באגף מטופלים כיום כ-92,300 פצועים ופצועות, כשליש מהם נפצעו בשלוש השנים האחרונות. 47% מכלל המטופלים מתמודדים עם פגיעות נפשיות ופוסט-טראומה, ובהם 19,600 מפצועי המלחמה.

מאז פרוץ המלחמה נקלטו באגף יותר מ-31,500 פצועים, מהם 8% נשים ו-58% משרתי מילואים. 62% מפצועי המלחמה מתמודדים עם פגיעה נפשית, ורבים מהם סובלים גם מפציעות גופניות.

עוד עולה מהנתונים כי 602 ממטופלי האגף מתמודדים עם דרגת הנכות החמורה ביותר, המוגדרת נכות מיוחדת בשיעור של 100% ומעלה. כ-1,100 מהמטופלים מתמודדים עם קטיעות גפיים ו-123 עם עיוורון.

תקציב הטיפול והשיקום של פצועי צה"ל ומערכת הביטחון גדל ב-88% והגיע ל-10 מיליארד שקלים. כ-62% מהתקציב מיועדים לטיפול במתמודדים עם פגיעות נפשיות, פוסט-טראומה ופגיעות ראש.

במקביל, משרד הביטחון ממשיך ביישום החלטת הממשלה והמלצות ועדת מור יוסף להפיכת אגף השיקום לרשות לאומית לשיקום ולטיפול בפצועי צה"ל וכוחות הביטחון. בשבוע שעבר מונה תא"ל שחר בק לעמוד בראש הרשות.

במסגרת המהלך יורחבו משמעותית שירותי הרפואה, הטיפול והשיקום הניתנים לפצועים, באמצעות תוספת תקציבית של יותר ממיליארד שקלים בשנה והוספת 280 תקנים לאנשי מקצוע.

עם פרסום הנתונים אמר בק: "ביום ההוקרה הזה אנחנו מצדיעים לפצועי ופצועות מערכות ישראל לדורותיהם, ששילמו מחיר יקר בגוף ובנפש למען המדינה".