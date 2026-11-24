יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תקף את מחנה מתנגדי נתניהו והאשים אותו בשימוש ציני במשרתים ובבני משפחותיהם ובניהול קמפיין שנאה נגד החרדים.

"הצביעות של מחנה רק לא ביבי נחשפת בשיא מערומיה. שלוש שנים של שימוש ציני במשרתים ובבני משפחותיהם וקמפיין שנאה אדיר נגד החרדים, ואז ברגע אחד הכל מתהפך בחסות תאוות השלטון והשררה", אמר.

"חבירה של החרדים לשמאל תהיה איוולת שתתהפך להם על הראש, הישענות על תומכי טרור אנטי ציוניים כמו רע"מ תהיה פשע שלא יסולח לכל מי שיהיה שותף לו".

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר הגיב, "בצלאל, לפני שאתה מחלק אזהרות על נפילה בפח של השמאל, אולי תסביר איך חלקים מהציונות הדתית נפלו בדיוק בפח הזה במשך כל הקדנציה האחרונה על גבו של עולם התורה".

מוקדם יותר פרסמו עמית סגל וישי כהן את המתווה הגיוס שעליו דנים אנשי איזנקוט והחרדים והוא כולל את ביטול מכסות הגיוס ואישור כולל לכל מי שלומד תורה להמשיך ללמוד ללא סנקציות.

כמו כן על פי המתווה תצא קריאה של רבנים שמי שלא לומד שיתגייס, יוחמרו אמצעי הפיקוח לוודא שלא מדובר בלימודים פיקטיביים, לרבות זיהוי ביומטרי בישיבות. המתווה כולל גם את הרחבת המסלולים החרדיים בצבא.

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