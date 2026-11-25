סמוטריץ' על ההתפתחות במשפט נתניהו: "רעידת אדמה"

יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב היום (רביעי) בחריפות להתפתחויות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות דברי השופטים שהצביעו על קשיים משמעותיים באישומים נגדו.

"הדרמה שמתרחשת עכשיו במשפט נתניהו היא רעידת אדמה בדרגה 4,000 בסולם ריכטר", אמר סמוטריץ'. "השופטים מוכיחים את מה שאנחנו טוענים כבר 10 שנים: אין כלום, כי לא היה כלום. לא בתיק 4,000 ולא בתיק 2,000".

בהמשך תקף סמוטריץ' את התנהלות מערכת אכיפת החוק לאורך השנים ואת ההשלכות של המשפט על מדינת ישראל: "10 שנים של רדיפת ראש ממשלה מכהן, 10 שנים של מדינה שלמה בטרללת, שנאות, חרמות, מערכות בחירות חוזרות ונשנות, חוסר יציבות, ראש ממשלה שצריך לנהל מלחמה, תוך כדי שהוא מנהל משפט על כלום ועל שום דבר".

בהמשך דבריו ביקש סמוטריץ' להודות לראש הממשלה על התנהלותו לאורך השנים שבהן מתנהל נגדו ההליך המשפטי: "אני קודם כל מודה לנתניהו על העמידה האיתנה שלו לאורך כל השנים האלה, כדי להוציא את האמת לאור בעיקר, כדי לחשוף את הריקבון והשחיתות שדורשים תיקון במערכת המשפט הישראלית".

בסיום דבריו דרש סמוטריץ' למצות את הדין עם מי שלטענתו אחראים לניהול ההליכים נגד ראש הממשלה: "תיקי נתניהו ייסגרו. אבל אין סגירה של תיקי נתניהו בלי פתיחה של תיקי התופרים, ובלי שכל מי שהיה מעורב ייתן את הדין על האסון והנזקים שהוא גרם למדינת ישראל לאורך כל השנים. אנחנו את המערכת הזו נחושים לתקן".

דבריו של סמוטריץ' נאמרו בעקבות דיון חריג שהתקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים, בהשתתפות היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

במהלך הדיון הצביעו השופטים על קשיים משמעותיים בתיק 4000, ובין היתר התייחסו לעדותו של עד המדינה שלמה פילבר, לשינויים בגרסתו ולנתונים אובייקטיביים שאינם מתיישבים עמה.

בנוסף, השופטים הטילו ספק בשאלה אם הוכחה היענות חריגה מצד אתר וואלה, ואם נתניהו היה מודע לה בזמן אמת. "לגבי אישום זה, אנו מעריכים שסיכויי ההרשעה נמוכים, במידה המצדיקה לשקול את הדברים מחדש", הבהירו השופטים, והציעו לתביעה לשקול לוותר על האישום הראשון.

בנוגע לתיק 2000, העוסק בשיחות בין נתניהו למו"ל ידיעות אחרונות ארנון מוזס, הביעו השופטים ספק אם המעשים המתוארים בכתב האישום מגבשים עבירה פלילית. עם זאת, הציעו לאפשר למדינה להציג טיעון מסודר לפני קבלת החלטה על המשך ההליך.

באשר לתיק 1000, העוסק במתנות שקיבל נתניהו מאנשי עסקים, ציינו השופטים כי עיקר הראיות כבר הוצגו בפניהם, בכפוף לבקשה לחיקור דין, וקראו למצוא דרך להביא את ההליך לסיום ולהכרעה.

בתגובה לדברים הבהירה היועצת המשפטית לממשלה כי התביעה תבחן את הערות השופטים. "יש שתי דרכים לסיום התיק: או הכרעת דין או הסדר שנותן ביטוי לאופי המעשים והעבירות. נקיים בחינה לגבי הדברים שאמרו כבודכם. אנחנו נכונים לכל אחת משתי הדרכים האלה לסיום התיק", אמרה בהרב-מיארה.