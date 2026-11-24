שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס במהלך תדרוך מיוחד לעיתונות למעשי האלימות של יהודים ביהודה ושומרון, והבהיר כי הוא רואה אותם בחומרה אך אינו מגדיר אותם כטרור. כ"ץ קרא להעביר את האחריות על האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרת ישראל.

"אנו רואים בחומרה רבה את הפעילות של אותו קומץ, אבל אני לא מגדיר את זה כטרור. טרור זה כשזה נגד המדינה", אמר שר הביטחון.

כ"ץ התייחס גם לנזק שגורמים מעשי האלימות ביחסיה של ישראל עם ארצות הברית ואמר: "צריך לראות את הבעיה ולתת מענה".

לדברי שר הביטחון, יש לשנות את חלוקת הסמכויות בין צה"ל למשטרה ביהודה ושומרון. "מאחר שאין ריבונות, הסמכות היא של צה"ל", הסביר והוסיף: "האחריות צריכה לעבור למשטרת ישראל. האחריות על האכיפה האזרחית חייבת להיות של המשטרה".

לשאלת ערוץ 7 על החלטתו לבטל באופן גורף את השימוש במעצרים מנהליים נגד יהודים, השיב כ"ץ כי הוא מתנגד לשימוש בכלי זה גם במסגרת ההתמודדות עם מעשי האלימות. "צו מנהלי זה צעד לא נכון שהכתים ציבור שלם ולא פותר את הבעיה. השתמשו בכלי הזה באופן לא ראוי", אמר.

שר הביטחון שיבח את פעילות מג"ב נגד הגורמים האלימים, אך הדגיש כי היא אינה מספיקה וכי יש לחזק את מחוז ש"י של המשטרה ולהעמיד לרשותו את האמצעים הנדרשים לטיפול בתופעה.

"אני נגד התופעה של האלימות. צריך לטפל בה. אבל צריך לעשות את זה נכון מבחינה מערכתית", אמר והוסיף: "אם לא יעבירו את האחריות למשטרה - אי אפשר לטפל בדבר הזה".

כ"ץ קרא גם להנהגת ההתיישבות ולרבנים לצאת נגד מעשי האלימות. "הנהגת ההתיישבות צריכה להוקיע את האלימות, הרבנים צריכים להוקיע את האלימות", אמר לערוץ 7.

השר אמר כי הוא שמח לשמוע על המאמצים שכבר נעשים בהתיישבות נגד התופעה, וקרא להגביר אותם ולהוקיע באופן נחרץ כל מעשה אלימות ופעילות בלתי חוקית.

כ"ץ הדגיש כי אין לייחס את מעשי האלימות לכלל נוער הגבעות. "זה לא כל נוער הגבעות", אמר, ושיבח את מפעל החוות כחלק ממפעל ההתיישבות, המחזק לדבריו את הביטחון באזור כולו.