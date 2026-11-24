מאחורי עסקת הענק של חברת הבינה המלאכותית הישראלית דקארט עם אמזון, ששוויה מוערך בכ-7.5 מיליארד דולר, מסתתר גם סיפור חיים יוצא דופן.

משה שלו, אחד ממייסדי החברה, גדל במשפחה חרדית בבני ברק, למד בישיבה והחל את דרכו המקצועית בעבודות מזדמנות, הרבה לפני שהפך ליזם בתעשיית הבינה המלאכותית.

שלו, בן 39, הוא אחד משלושת מייסדי דקארט, לצד האחים ד"ר דין וד"ר אוריאן לייטרסדורף. במסגרת העסקה שעליה דווח אתמול, אמזון תקבל את טכנולוגיית אופטימיזציית השבבים של החברה ותצרף לשורותיה את המייסדים ואת צוות החוקרים והמהנדסים.

על פי ההערכות שפורסמו, שלושת המייסדים מחזיקים יחד בכ-64% ממניות החברה, ושווי חלקם בעסקה עשוי להגיע למיליארדי דולרים.

אלא שהדרך של שלו לעסקת הענק החלה הרחק מעולם ההייטק.

בריאיון שהעניק לגלובס בשנת 2025 סיפר שלו על ילדותו בבני ברק ועל המסלול שהוביל אותו בהדרגה אל מחוץ למסגרת הישיבתית.

"נולדתי לבית חרדי בבני ברק, השני מבין שמונה אחים ואחיות. הוריי גדלו במשפחות מסורתיות מדרום תל אביב, שהתחרדו. אבי היה מנהל כולל, ואמי גננת", סיפר.

לדבריו, הוא למד בישיבה והיה תלמיד טוב, אך כבר בגיל צעיר החל להתעניין באפשרויות נוספות: "בגיל 17 התחלתי להבין שאני סקרן לגבי מה שקורה בעולם שבחוץ. רציתי לעשות יותר כסף וגיליתי שאני אוהב לסחור".

שלו עזב את הישיבה והחל לעבוד בחנות בבני ברק ובהפקת אירועים לציבור החרדי. בהמשך חזר ללימודים במסגרת ישיבתית מודרנית יותר בירושלים, אך באותה תקופה כבר החל לחשוב על לימודים אקדמיים.

לדבריו, למרות שלא היה לו כמעט רקע בלימודי ליבה, הוא החליט להשלים את הפערים כדי שיוכל להשתלב בהשכלה הגבוהה. לאחר שהשלים בחינות בגרות, ובהן מתמטיקה ואנגלית, החל שלו ללמוד ראיית חשבון במכללה האקדמית בקריית אונו.

אלא שבשנת 2010, במהלך שנת הלימודים הראשונה, החל לשאול את עצמו מדוע אינו משרת בצבא. לדבריו, אירועים ביטחוניים שהתרחשו באותה תקופה עוררו בו שאלות על מקומו בחברה הישראלית.

המפנה הגיע בעקבות מפגש עם צעיר חרדי שהכיר, אשר הופיע מולו במדי צה"ל. "פגשתי אז בחור שהכרתי, והוא היה חרדי ולבש מדים, עם כומתה ירוקה. הוא סיפר לי שהתגייס ל-8200 דרך תוכנית 'בינה בירוק' וזה הדליק אותי, אף שלא היה לי שום ידע במחשבים", סיפר.

שלו החליט לנסות להתקבל למסלול. הוא ניגש למבחנים, עבר אותם וקיבל הצעה להתגייס בתוך שבוע בלבד. הוא הפסיק את לימודי ראיית החשבון והתגייס לצה"ל.

את שירותו הצבאי החל שלו בקורס בודקי תוכנה, שלאחריו שובץ ביחידת המודיעין 9900. בהמשך עבר בין תפקידים ומסגרות נוספות, ובהן יחידה 8200 ומערך המודיעין של סיירת מטכ"ל.

לדבריו, בכל פעם שתכנן להתקדם הלאה, נפתחה בפניו הזדמנות נוספת שהובילה אותו להמשיך בשירות. "לא דמיינתי שאשרת בצבא כמעט 14 שנה", סיפר.

במקביל לשירות השלים תואר במערכות מידע במכללה באור יהודה, וכך צבר ניסיון טכנולוגי לצד ההשכלה האקדמית שרכש.

לקראת סיום שירותו הצבאי הכיר שלו את ד"ר דין לייטרסדורף, אז חוקר צעיר ביחידה 8200, שלימים הפך לשותפו להקמת החברה ולמנכ"ל דקארט. "מצאתי אדם חכם מאוד, שיכולתי לשאול אותו על כל נושא", סיפר שלו בריאיון.

השניים החלו לעבוד יחד על פרויקטים טכנולוגיים והגיעו להישגים משותפים במסגרת שירותם. לאחר שחרורו נסע לייטרסדורף לסינגפור לצורך פוסט-דוקטורט. באוגוסט 2023, עם התרחבות העניין העולמי בבינה מלאכותית, יצר קשר עם שלו והציע לו להיכנס לתחום.

"באוגוסט 2023, כשהחלה ההתפוצצות של ה-AI, הוא התקשר ואמר לי שאנחנו חייבים להיות בתוך הדבר הזה", שחזר שלו.

כך נולדה דקארט, שהוקמה בסוף 2023 והתמקדה בפיתוח טכנולוגיות לשיפור היעילות של מודלי בינה מלאכותית. בהמשך הצטרף למייסדים גם ד"ר אוריאן לייטרסדורף, אחיו הצעיר של דין.

החברה צמחה במהירות, גייסה מאות מיליוני דולרים והרחיבה את פעילותה בישראל ובארצות הברית. הטכנולוגיה שפיתחה נועדה לאפשר אימון והרצה של מודלי בינה מלאכותית במהירות גבוהה יותר ובעלות נמוכה יותר.

כעת צפויה הטכנולוגיה להשתלב בפעילותה של אמזון, המבקשת להרחיב את יכולות המחשוב שהיא מציעה ללקוחותיה בתחום הבינה המלאכותית.

לצד סיפורו המקצועי, התייחס שלו בריאיון לגלובס גם לזהותו הדתית וליחסו לשילוב חרדים בצבא ובחברה הישראלית. "אני יהודי שומר תורה ומצוות", הדגיש.

שלו תיאר את המתנגדים לגיוס כקבוצת קיצון, והביע את עמדתו שלפיה יותר ויותר חרדים מעוניינים להשתלב בחברה הישראלית, בין היתר בשל הקשיים הכלכליים.