סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית (CIA) ולפחות שתי סוכנויות מודיעין אמריקניות נוספות גילו לאחרונה כי האקרים חדרו למערכותיהן ונחשפו למידע שאינו מסווג. כך דיווח הלילה (רביעי) העיתון "ניו יורק טיימס", מפי גורמים אמריקניים ואנשים המעורים בפרטי האירוע.

המתקפה כוונה נגד מערכת המשמשת לניתוח מידע מודיעיני ממקורות גלויים. לצד ה-CIA נפגעו גם הסוכנות הלאומית למודיעין גאו-מרחבי ולשכת מנהל המודיעין הלאומי.

גורמים המעורים בפרטי החקירה מסרו כי המידע המסווג נותר מוגן, אולם טרם התברר מהו המידע שנחשף במסגרת הפריצה. אחד הגורמים ציין כי הפריצה טופלה.

לפי הדיווח, ההאקרים השתמשו ככל הנראה בכלי המבוסס על בינה מלאכותית בשם Artex, שפותח בידי מהנדס סיני ונועד במקור לצורכי אבטחת סייבר.

זהות האחראים למתקפה טרם נקבעה, אך ממצאים ראשוניים של החקירה מצביעים על מעורבות סינית אפשרית.

גורם בלשכת מנהל המודיעין הלאומי הבהיר כי בעקבות הפריצה לא נגרמה פגיעה ביכולות מודיעיניות חיוניות.

ה"ניו יורק טיימס" ציין כי המתקפה מצטרפת לשורת אירועי סייבר שעליהם דווח לאחרונה, ובהם פריצות למאגר המידע הפלילי הלאומי של ה-FBI ולמערכות משרד החקלאות האמריקני.

מנהל המודיעין הלאומי, ג'יי קלייטון, ניסה ביום ראשון להרגיע את חששות הציבור בשורת ראיונות בטלוויזיה, שבהם ציין כי אירועי סייבר מסוג זה אינם חריגים.