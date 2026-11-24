"חזקי, טאטי אוהב אותך": נאום הבכורה המרגש של הח"כ החרדי במליאת הכנסת

חבר הכנסת אליקים שטארק (יהדות התורה) נשא היום (שלישי) את נאום הבכורה שלו במליאת הכנסת, ובמהלכו חשף את סיפורו המשפחתי ואת ההתמודדות הממושכת עם מצבו הרפואי של בנו חזקי, שנולד עם בעיה נדירה במבנה המוח.

שטארק, שגדל במשפחה חסידית בבלגיה ועלה לישראל כדי ללמוד בישיבה, שיתף את חברי הכנסת בתחנות המרכזיות בחייו, הודה לרעייתו על הטיפול המסור בבנם והציג את הנושאים שבהם בכוונתו להתמקד כחבר כנסת: חינוך ופרנסה מכובדת לצעירים חרדים.

בפתח דבריו בירך את יושב ראש הכנסת על כניסתו לתפקיד והודה לחברי הכנסת, לאורחים ולבני משפחתו שהגיעו לכבד אותו. לאחר מכן הודה לקב"ה והסביר כי ההתרגשות שהוא חש אינה נובעת מהמעמד עצמו, אלא מגודל האחריות המוטלת עליו כנבחר ציבור.

"לא מן הבית הזה אני מתיירא. לא מכיסאות עור הצבי ולא מדוכן הנואמים. ואף לא מחבריי בבית הזה שדעותיהם שונות משלי. כי אם מגודל השליחות המוטלת עליי", אמר.

הוא הוסיף כי הוא רואה עצמו מחויב למאות אלפי אזרחים, ובהם צעירים רבים שלהם הבטיח לפני הבחירות לפעול לשיפור תנאי חייהם.

שטארק סיפר כי נולד לפני 35 שנה באנטוורפן שבבלגיה, למשפחה יהודית חסידית. לדבריו, ארבעת סביו וסבתותיו היו ניצולי שואה, וסיפורי התקופה ליוו את ילדותו לצד גילויי אנטישמיות שבהם נתקל בסביבתו.

הוא תיאר את החיים בקהילה היהודית באנטוורפן, שבה דיברו בעיקר יידיש, לצד אנגלית ופלמית. אף שלמד לשון הקודש במסגרת לימודי התורה, השפה העברית המדוברת הייתה זרה לו.

את ביקורו הראשון בישראל ערך בשנת תשנ"ח, כשהיה ילד קטן. במהלך הטיסה, סיפר, שאל את הוריו שוב ושוב אם אכן נהוג לנשק את אדמת ארץ ישראל עם ההגעה אליה.

לדבריו, הרגע שבו ירד מהמטוס ונישק את הקרקע נחרת בזיכרונו עד היום. "עובדי רשות שדות התעופה ראו יד של ילד מטונפת משמן מכונות. ואני עד היום מתעקש שזו הייתה יד יהודית שטבלה לראשונה בארץ זית שמן ודבש", אמר.

שטארק קרא לשומעיו שלא לאבד את תחושת ההתרגשות מעצם החיים בישראל. "אף פעם אל תוותרו על הזכות היהודית לשמוח מזה שאתם חיים בארץ ישראל!", הדגיש.

בהמשך הנאום סיפר שטארק כי נישא בגיל 19 והקים את ביתו בירושלים. ארבעת סביו וסבתותיו, ניצולי השואה, זכו להשתתף בחתונתו. לדבריו, הם התרגשו במיוחד לראות נכד נוסף מקים בית יהודי בירושלים, עשרות שנים לאחר שניצלו מאימת השואה.

שטארק סיפר כי הוא אב לשישה ילדים, והדגיש כי לפני כל תפקידיו הציבוריים, משפחתו עומדת בראש סדר העדיפויות שלו.

לאחר מכן עבר לחלק האישי והמרגש ביותר בנאומו, כשחשף את סיפורו של בנו חזקי.

לפני כשבע שנים וחצי נולד חזקי עם בעיה נדירה במבנה המוח. הרופאים העריכו אז כי תוחלת חייו תהיה קצרה במיוחד, וכי הוא עשוי לחיות חודשים ספורים בלבד, לכל היותר שנה וחצי. "הכי יפה היה לספר לכם שקיבלנו הכל באהבה. אבל אין יפה מהאמת", אמר שטארק.

הוא תיאר את התקופה הקשה שעברה על המשפחה לאחר קבלת הבשורה: "אלו היו לילות קשים. בכינו, התפללנו, צעקנו, כעסנו, לא הבנו למה זה מגיע לנו. מה בסך הכל ביקשנו? לגדל דור של ילדים יהודיים בירושלים? ועכשיו ההתמודדות הזאת".

למרות הקושי, סיפר, בני המשפחה המשיכו להיאבק על בריאותו ואיכות חייו של חזקי, תוך התמודדות עם מגבלותיו הקשות בתנועה ובדיבור.

שטארק הקדיש מילים מיוחדות לרעייתו, שלדבריו נשאה בעיקר נטל הטיפול בבנם לאורך השנים. "תודה גדולה על כל מה שאת עושה בשביל כל הילדים שלנו, ותודה מיוחדת על הדרך שבה את מקבלת ומטפלת בחזקי שלנו", אמר מעל דוכן הכנסת.

לאחר מכן סיפר כי חזקי הצליח להפתיע את הרופאים ולהאריך ימים הרבה מעבר לתחזיותיהם. "חזקי ניפץ לרופאים את התחזיות, בערב פורים הקרוב הוא יחגוג שמונה שנים. והיום הוא איתנו, צופה בנו מהבית בשידור", אמר בהתרגשות.

שטארק פנה ישירות לבנו ביידיש: "חזקי! טאטי האט דיר ליב!" - חזקי, אבא אוהב אותך.

בהמשך הודה לצוותים הרפואיים שטיפלו בבנו, ובמיוחד לרופאי בית החולים הדסה עין כרם, שלדבריו עשו כל שביכולתם למען הילד.

הוא גם פנה למשפחות המגדלות ילדים עם מוגבלויות והביע את הערכתו למסירותן. "אתם הכתר האנושי שלנו. אתם מלמדים את כולם מהי חמלה ומהי אהבת הבריות", אמר.

שטארק הסביר כי בחר לחשוף את סיפורו האישי כדי להעביר מסר לצעירים המתמודדים עם קשיים ואתגרים בחייהם. "לא משנה מה האתגרים העומדים בפניך, אף פעם אל תתן לעצמך ליפול ולהתרסק, ואף פעם אל תוותר על שום חלום", קרא.

מכאן עבר לדבר על דמותו של האדמו"ר מבעלזא, שלדבריו לימד אותו להתעקש, לא להיכנע לנסיבות ולא להתייאש. שטארק ציין כי האדמו"ר הוא ששלח אותו לפעול בכנסת, ותיאר את סיפור חייו כדוגמה לתקומה יהודית לאחר השואה.

לקראת סיום נאומו התייחס שטארק לגישתו לעשייה ציבורית. לדבריו, הוא אינו מאמין כי הדרך לשינוי עוברת בהכרח במאבקים סוערים וברפורמות רחבות היקף.

את נאומו חתם בהסבר על מנהג חסידי לחגור גארטל, חגורה מיוחדת הנלבשת לקראת תפילה וקיום מצוות, כסמל להכנה רוחנית ולכוונת הלב. שטארק אמר כי הוא יוצא לדרכו הציבורית מתוך תפילה שיצליח בשליחותו, ושמעשיו יהיו לשם שמיים ולמען הזולת.

"אני לובש את הגרטל ומתפלל לקב"ה שיצליח דרכי, שכל מעשי יהיו לשם שמיים, ושאזכה לשאת חן וחסד בעיני הבריות", אמר. את נאום הבכורה חתם בפסוק: "ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו".