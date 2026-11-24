ניסיון הברחה של מאות קילוגרמים של טבק לרצועת עזה סוכל היום (שלישי) במעבר כרם שלום, לאחר שהטבק הוסתר בתוך משלוח שמיכות וביגוד חורף שיועד לרצועה.

על פי הודעת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הטבק נארז בשקים שהוסתרו בין פריטי הסיוע, וחלקו אף נתפר בתוך השמיכות עצמן בניסיון לחמוק מהבידוק הביטחוני.

ההברחה אותרה וסוכלה על ידי מערך הבידוק הביטחוני של רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון, בשיתוף נציגי מנהלת התיאום והקישור לעזה.

בעקבות האירוע הורה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, על הקפאה מיידית של האישורים שניתנו לחברה הישראלית ולסוחר להכניס סיוע לרצועת עזה, עד להודעה חדשה.

המשאית, על כלל תכולתה, עוכבה במעבר כרם שלום להמשך טיפול של המכס ויתר הגורמים המוסמכים.

במתפ"ש הגדירו את האירוע כהפרה חמורה וניצול לרעה של מנגנון הכנסת הסיוע לקראת עונת החורף.

לדברי הגורמים, בעוד חמאס מנהל קמפיין שמציג תמונה שקרית של מחסור בציוד חורף ברצועה, מנגנוני הכנסת הסיוע מנוצלים לצורכי הברחה המסייעים להתעצמותו הכלכלית והצבאית של ארגון הטרור.

במתפ"ש הבהירו כי ימשיכו לפעול בשיתוף רשות המעברים היבשתיים, המכס וגופי הביטחון נגד ניסיונות הברחה וניצול לרעה של הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה.