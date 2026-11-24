הפרשן הפוליטי עמית סגל מתח הערב (שלישי) ביקורת באולפן חדשות 12 על הדיווחים בדבר מגעים בין גוש האופוזיציה למפלגות החרדיות, וטען כי האפשרות לשיתוף פעולה ביניהם עומדת בסתירה להבטחות הבחירות שניתנו בסוגיית גיוס החרדים.

"לא אנחנו הכרחנו את איזנקוט, לפיד וליברמן ובנט להתחייב על ממשלה בלי חרדים", אמר סגל.

לדבריו, לאורך התקופה הזהירו הפרשנים באולפנים את ראשי האופוזיציה מפני הקושי ליישב בין התחייבויותיהם השונות, אך אלה הציגו את גיוס החרדים כעיקרון שאינם מוכנים להתפשר עליו.

"אנחנו ישבנו באולפנים ואמרנו להם, לא תוכלו ליישב בין כל ההבטחות, והם אמרו, מבחינתנו גיוס החרדים זה לא הבטחת בחירות, זה עיקר אמונה שלנו כי חיילים מתים בגלל ההשתמטות", הזכיר סגל.

בהמשך התייחס סגל לאפשרות שתוקם ממשלה שתשלב בין מפלגות האופוזיציה למפלגות החרדיות ולרע"ם.

"אם כל ה'רנדוו' המפואר הזה יסתיים בממשלת קואליציית המשרתים, של יהדות התורה ורע"ם, ועוד בממשלת מיעוט, זה באמת יהיה הפליק פלאק הגדול בהיסטוריה, וברוך השם יש היסטוריה", אמר.

סגל לא הסתפק בביקורת על הפוליטיקאים, והתייחס גם לאופן שבו מסוקרים המגעים הפוליטיים באולפני הטלוויזיה.

"אני רואה את האולפנים ואני עוקב בהשתאות אחר הריאל-פוליטיק", אמר בציניות, והוסיף: "הלוואי שרוחות הרגיעה באולפן והרטוריקה המתונה ילוו אותנו עוד שנים רבות, לא משנה מי יפר הבטחות בחירות".

לצד הסרטון שפרסם לאחר השידור כתב סגל: "הבטחת הבחירות הגדולה בתולדות המדינה מתנפצת, איפה הזעזוע?".