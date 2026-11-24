שר התקשורת שלמה קרעי שיגר היום (שלישי) מכתב חריף ליועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, לקראת קידום הצעת החוק של האופוזיציה לביטול רפורמת השידורים שהוא מוביל.

הצעת החוק צפויה לעלות מחר לדיון בוועדה בראשות ח"כ מירב בן ארי, לקראת הצבעה בקריאה ראשונה. מדובר ביוזמת החקיקה הראשונה שהאופוזיציה מבקשת להביא להצבעה בקריאה ראשונה.

במכתבו מאשים קרעי את אפיק בהפעלת סטנדרטים כפולים ובסטייה מתקדימים שקבע הייעוץ המשפטי לכנסת, וטוען כי הליך החקיקה המזורז אינו מאפשר דיון מעמיק בהשלכות ביטול הרפורמה.

קרעי מזכיר במכתבו כי בחודש יוני האחרון התנגדה אפיק למתן פטור מחובת הנחה להצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות. לדבריו, היועצת המשפטית נימקה אז את התנגדותה בכך שמדובר בהצעת חוק מקיפה, המחייבת זמן ללימוד ולקיום דיונים יסודיים ומעמיקים.

מנגד, טוען השר, בהליך הנוכחי לביטול רפורמת השידורים, שבמסגרתו מבקשת האופוזיציה להשיב לתוקף מאות סעיפי חוק, אישרה אפיק פטור מחובת הנחה ואפשרה לקדם את ההצעה בלוח זמנים מזורז.

קרעי הצביע גם על תקדים משנת 2024, אז הצעת החוק לביטול ממשלת החילופים כללה בדברי ההסבר את נוסחם המלא של הסעיפים שביקשו לבטל.

לטענתו, הצעת החוק הנוכחית כוללת סעיף ביטול אחד בלבד, ללא פירוט ההוראות שיבוטלו או יוחזרו לתוקף וללא הסבר על השלכות המהלך.

"כאשר אותם כללים מוחלים בקפדנות על צד אחד של המפה הפוליטית ונזנחים כליל כאשר הצד השני מקדם חקיקה, אין מדובר עוד בייעוץ משפטי אלא בעמדה פוליטית", כתב קרעי.

בסיום מכתבו הציב קרעי שורת דרישות ליועצת המשפטית לכנסת. השר דורש מאפיק להסביר בכתב את השינוי בעמדתה בנוגע למתן פטור מחובת הנחה, ולהציג בפני חברי הכנסת את מלוא ההוראות שהצעת החוק מבקשת לבטל ולהשיב לתוקף.

בנוסף, הוא דורש לקיים דיון פרטני בהוראות אלה ולהימנע מקיום הצבעה על הכנת ההצעה לקריאה ראשונה עד לתיקון הפגמים שעליהם הצביע.