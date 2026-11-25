אחרי חודשים ארוכים שבהם הפכו ערימות אשפה, חולדות ומפגעי ביוב לחלק מהמציאות ברחובות בני ברק, העירייה מנסה להציג שינוי כיוון.

מערך תברואה חדש נכנס לפעולה, הכולל תגבור משמעותי של רכבי ניקיון, פיקוח באמצעות מצלמות ומעקב אחר עבודת הקבלנים.

אלא שאחרי תקופה ממושכת של הזנחה, ההכרזות העירוניות מתקבלות בספקנות, והמבחן האמיתי יהיה מצב הרחובות בחודשים הקרובים.

משבר התברואה בבני ברק אינו חדש. במשך חודשים התמודדו תושבים עם אשפה שנערמה ברחובות, פחים שלא פונו בזמן, חולדות ומפגעי ביוב. התלונות החוזרות והביקורת על תפקוד העירייה לא הובילו עד כה לפתרון יציב.

כעת, לאחר שהמצב הידרדר והפך למוקד ביקורת ציבורית, מנסים בעירייה להשליט סדר בתחום הניקיון, תוך הידוק הפיקוח על קבלני הביצוע.

במסגרת המהלך מונה יוסי פורטל לפרויקטור שיפקח על פעילות קבלני הניקיון. על פי התוכנית העירונית, כל כלי ניקיון הפועל בעיר מחויב מעתה במערכת GPS ובמצלמות המתעדות את פעילותו, לרבות פינוי פחי האשפה.

בעירייה מדווחים על 65 מצלמות הפועלות מדי יום, במטרה לאפשר מעקב אחר מסלולי העבודה ולזהות רחובות ואזורים שבהם לא בוצע ניקיון כנדרש.

על פי נתוני העירייה, מדי בוקר מופעלים כעת 15 רכבי טיאוט ושטיפה, לצד 20 רכבי ניקיון נוספים, שבכל אחד מהם נהג ושני עובדים. בנוסף, מערך פינוי הגזם והפסולת הגדולה אמור לבצע 30 סבבי פינוי ביום רגיל.

חלק מכלי הניקיון ימשיכו לפעול גם בשעות אחר הצהריים, בניגוד למתכונת הקודמת שבה עיקר הפעילות הסתיימה בשעות הבוקר. העירייה מדווחת גם על תגבור פינוי האשפה בימי חמישי ובמוצאי שבת, שאמור להוסיף אלפי פינויים של פחים מדי שבוע.

גם בהנהלת העירייה מודים בחומרת המצב שאליו נקלעה בני ברק. ממלא מקום ראש העיר, מנחם שפירא, אמר בדיונים שקדמו לו: "הגענו למצב שבו אי אפשר היה להבליג עוד. המציאות ברחובות הייתה בלתי נסבלת ואף עיר לא הייתה עוברת על כך בשתיקה".