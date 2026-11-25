מהמיקרופון לדוכן הכנסת: יעקב ברדוגו בנאום הבכורה שלו במליאה

חבר הכנסת יעקב ברדוגו (הליכוד) נשא היום את נאום הבכורה שלו במליאת הכנסת, והתייחס למעבר מעולם התקשורת לעשייה הפוליטית, לשוויון הזדמנויות, למערכת המשפט ולצורך בשמירה על אחדות העם למרות המחלוקות.

בפתח דבריו התייחס ברדוגו לפערים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית ולהשפעתם על האפשרויות העומדות בפני אזרחים.

"יש ילדים שנולדים קרוב למוקדי הכוח ויש כאלה שנולדים רחוק מהם ולעיתים נדמה שנקבע מראש עד כמה רחוק הם יכולים להגיע", אמר.

לדבריו, "לא די להגיע רחוק, צריך לדאוג שגם לאחרים תהיה דרך להגיע. בדוכן הזה אני רואה את תחילתה של האחריות כלפי אלה שעדיין מנסים לפלס את דרכם".

בהמשך התייחס ברדוגו לשנים שבהן פעל כאיש תקשורת ולשינוי שחל עם כניסתו לכנסת. "בשנים האחרונות, באמצעות המיקרופון, נאבקתי על מה שאני מאמין בו, על האמת כפי שראיתי אותה. מעכשיו אני מבקש להיאבק באמצעות עשייה פרלמנטרית", אמר.

הוא הוסיף כי תפקידו החדש מחייב אותו להקשיב, לשקול ולקבל החלטות הנוגעות לכלל אזרחי ישראל: "היום האחריות מוטלת גם עליי. קל יותר לשבת מול מיקרופון ולומר מה צריך לעשות, קשה יותר להיות בכנסת ולעשות. באתי לכאן כדי לתקן, בשליחותם של אלה שבחרו בי למשימה הזו".

בחלק הבא של נאומו התייחס ברדוגו למערכת המשפט והדגיש את הצורך בשוויון בפני החוק ובהבטחת זכויותיהם של נחקרים ונאשמים. "אני רוצה לחיות במדינה שבה כולם שווים בפני החוק, שבה לכל אדם יש זכות להליך הוגן, לכבוד בחקירה ולדין צדק. מדינה שאין בה אכיפה בררנית", אמר.

הוא הוסיף: "אני לא מבקש מערכת משפט של הימין או של השמאל, אלא מבקש מערכת משפט של מדינת ישראל שפועלת למען כל אזרחיה".

לקראת סיום נאומו ביקש להדגיש כי למרות חילוקי הדעות הפוליטיים, יש לשמור על המכנה המשותף בין חלקי הציבור. "אני לא מתכוון לטשטש את המחלוקות. אני מאמין שמי שחושב אחרת ממני איננו פחות ישראלי ממני. אסור לנו להיות אויבים", אמר.

את דבריו חתם בקריאה לאחדות: "העם היהודי עבר דרך ארוכה מכדי שנשכח את האמת הפשוטה. אנו עם אחד עם עבר משותף, גורל משותף, ובעזרת השם יהיה לנו עתיד משותף".