ח״כ יעקב ברדוגו

חבר הכנסת יעקב ברדוגו (הליכוד) תקף היום (רביעי) בחריפות את מערכת אכיפת החוק ואת כלי התקשורת בעקבות הדברים החריגים שהשמיעו שופטי משפט נתניהו, שהציעו לתביעה לשקול לוותר על האישום בתיק 4000 בשל קשיים ראייתיים וסיכויי הרשעה נמוכים.

בהצהרה לתקשורת טען ברדוגו כי ההתפתחויות במשפט מחזקות את עמדתו שלפיה לא היה בסיס לאישומים נגד ראש הממשלה. לדבריו, מערכת המשפט ניסתה במשך שנים להביא לשינוי השלטון בישראל באמצעות ההליכים המשפטיים נגד נתניהו, תוך גרימת נזק כבד למדינה.

ברדוגו מתח ביקורת על הפרקליטות ועל היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, וטען כי ההחלטה להגיש את כתב האישום התקבלה תחת לחצים. הוא הוסיף כי ההליך המשפטי השפיע על המערכת הפוליטית והוביל, לטענתו, לחמש מערכות בחירות ולחוסר יציבות ממושך.

בהמשך תקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, וטען כי אינה מתאימה לתפקידה וכי סירובה להביא לסיום המשפט נובע משיקולים פוליטיים.

ברדוגו קרא להפסיק את המשפט ולבחון את אחריותם של הגורמים שהיו מעורבים בחקירות ובהגשת כתבי האישום.

בין היתר הזכיר את פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן, המשנה לפרקליט המדינה לשעבר ליאת בן ארי, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט ובכירים נוספים בפרקליטות ובמשטרה.

לדבריו, חלק מהמעורבים צריכים לתת את הדין במישור המשפטי ואחרים במישור הציבורי וההיסטורי.

ברדוגו הפנה ביקורת גם כלפי כלי התקשורת שסיקרו את חקירות נתניהו, ובהם חדשות 12, וטען כי הסיקור תרם ליצירת אווירה ציבורית עוינת כלפי ראש הממשלה ותומכיו.

בהמשך הריאיון אמר ברדוגו כי דברי השופטים עשויים לחזק את אמונו בבית המשפט, אך טען כי היה על מערכת אכיפת החוק להגיע למסקנות דומות כבר לפני שנים.

ברדוגו סיפר כי זמן קצר לפני הריאיון יצא מלשכת ראש הממשלה בכנסת, לאחר ששוחח עם נתניהו. כשנשאל על תוכן השיחה ועל עמדתו של ראש הממשלה בעקבות ההתפתחויות, סירב לחשוף את הדברים שנאמרו ביניהם.

לקראת סיום הריאיון התייחס ברדוגו לתחושותיו בעקבות הדיון בבית המשפט, והשתמש בביטוי מתפילות יום הכיפורים כדי לתאר את המצב.

לדבריו, לצד תחושת הסיפוק מכך שהשופטים הצביעו על הקשיים באישומים, קיימת גם תחושת צער על השנים שבהן התנהל המשפט ועל הפגיעה שלטענתו נגרמה לנתניהו, למשפחתו, למקורביו ולציבור תומכיו.

ברדוגו סיכם את הדברים בביטוי "עין בוכה ועין שוחקת", שלדבריו משקף מצד אחד את המחיר ששולם לאורך השנים, ומצד שני את תחושתו שהאמת מתחילה להתברר.