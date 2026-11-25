כתב ופרשן המשפט של חדשות 12, גיא פלג, התייחס היום (רביעי) לדברים החריגים שהשמיעו שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים בנוגע לאישומים נגד ראש הממשלה.

פלג אמר כי הפרקליטות ספגה מכה קשה בעקבות הערות השופטים, שהציעו לשקול ויתור על האישום בתיק 4000 בשל קשיים ראייתיים וסיכויי הרשעה נמוכים.

"קודם כל, נגיד את המובן מאליו", פתח פלג את דבריו, "הפרקליטות צריכה לעשות חשבון נפש על האופן שבו היא פיקחה על החקירה הזאת, וניהלה את התיק הזה והגישה את כתב האישום הזה. זה המובן מאליו".

בהמשך ביקש פלג להדגיש כי הביקורת על הפרקליטות אינה פוטרת, לדבריו, את ראש הממשלה מאחריות למשך הזמן שבו מתנהל המשפט. "צריך לזכור שלנאשם, ראש הממשלה, יש אחריות מלאה שהתיק הזה נמשך כל כך הרבה זמן", אמר.

"אני מזכיר את חצאי הדיונים, ביטולי הדיונים שלא לצורך", אמר. "הדברים של השופטים יכלו להישמע כנראה כבר לפני כמה שנים, ככל שהדיון הזה היה מתנהל ביעילות, גם מצידו של ראש הממשלה".

בחלק הבא של דבריו התייחס פלג לטענות המושמעות לאורך השנים נגד מערכת המשפט, שלפיהן בתי המשפט נוטים לקבל את עמדת הפרקליטות.

"צריכים גם לזכור שלצד המכה הקשה שהפרקליטות מקבלת היום, צריך לזכור את הטענה שנמשכת על פני שנים שבית המשפט הוא סוג של חותמת גומי של הפרקליטות, על רקע זה שחלק נכבד מהשופטים הם פרקליטים לשעבר", אמר.

לדבריו, התנהלות השופטים במשפט נתניהו ממחישה כי בית המשפט אינו מקבל באופן אוטומטי את עמדת התביעה: "אנחנו ראינו, יש שופטים בירושלים, הם לא חותמת גומי של הפרקליטות. הם הורו לפרקליטות לתקן את כתב האישום, והם ידעו להגיד לפרקליטות היום, ולא בפעם הראשונה, יש בעיות ראייתיות בתיק".

פלג סיכם כי לדבריו, יש בהחלטות השופטים מסר גם לציבור שאיבד את אמונו במערכת המשפט: "לכל הפחות במובן הזה נדמה לי שהציבור, החלק של הציבור שאיבד אמון במערכת המשפט, יוכל לראות שבית המשפט לא משחק על חצי מגרש אחד, אלא מקשיב לנאשמים. אפשר לזכות בבתי משפט בישראל. השופטים בוחנים את הראיות ומקבלים החלטות לפי הראיות".