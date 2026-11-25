אישה בת 47, ללא מחלות רקע ידועות, נפטרה הלילה (רביעי) במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא בעקבות סיבוכים קשים של שפעת מסוג A.

האישה הובהלה אתמול לבית החולים במצב קריטי, לאחר שבימים שקדמו לאשפוזה סבלה מתסמיני שפעת.

עם הגעתה התברר כי היא סובלת מקריסת מערכות, מלחץ דם נמוך, מאי-ספיקת כליות ומפגיעה משמעותית בתפקוד הלב.

בעקבות מצבה הקשה הועברה בדחיפות ליחידה לטיפול נמרץ כללי, שם הורדמה והונשמה וחוברה למכשיר אקמו, המספק תמיכה בתפקוד הלב והריאות. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים להציל את חייה, במהלך הלילה נקבע מותה.

מבית החולים נמסר אתמול כי האישה התחסנה נגד שפעת כשבוע לפני שחלתה. עם זאת, בבית החולים הדגישו כי ההגנה שמעניק החיסון אינה מתפתחת באופן מיידי.

"חשוב להדגיש כי נדרשים כשבועיים מרגע ההתחסנות ועד לפיתוח הגנה מיטבית של הנוגדנים בגוף נגד המחלה", נמסר.

לפני כשבועיים נפטר במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע גבר בן 47 בעקבות סיבוכי שפעת. הגבר, שסבל ממחלות רקע ולא התחסן, שב מחו"ל כשהוא סובל מתסמינים שהחלו כצינון והתפתחו לקוצר נשימה משמעותי.

הוא אושפז במשך כשבוע ביחידה לטיפול נמרץ, ובהמשך חובר למכשיר אקמו בשל הידרדרות במצב ריאותיו, אך לבסוף נפטר.