שלוש שנים לאחר נפילתו של לוחם הימ"מ משהאל שלמה הי"ד בקרבות השבעה באוקטובר, נחנכו בבית הספר הדתי עתיד-אית"ן ברמלה בית מדרש לנוער ומדרשה לבנות לזכרו.

היוזמה, שהוקמה בשיתוף מוסדות החינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד), נועדה להנציח את זכרו של שלמה, בן העיר רמלה, באמצעות לימוד תורה והעמקת החיבור למורשת ישראל.

בטקס החנוכה השתתפו בני משפחתו של משהאל, תלמידי בית הספר, נציגי רשת החינוך "עתיד", נציגי עיריית רמלה וראש העיר מיכאל וידל.

משהאל שלמה נפל בשבעה באוקטובר בעת שלחם לצד חבריו ליחידת הימ"מ, רס"ב דרור אלטון ורס"ב בר סיון, בצומת שער הנגב.

שלושת הלוחמים ניהלו קרב מול מחבלים רבים, הצליחו לבלום את התקדמותם ולמנוע את הגעתם לעיר שדרות. הם המשיכו להילחם עד הרגע האחרון ונפלו יחד בקרב.

בית המדרש החדש מיועד לתלמידי כיתות ט'-י"ב, המעוניינים להקדיש מזמנם הפנוי ללימוד תורה בשעות אחר הצהריים. לצדו נפתחה מדרשה לבנות.

במהלך ערב החנוכה השתתפו הנוכחים בכתיבת אותיות בספר תורה מיוחד, שצפוי להיות מוכנס בקרוב לבית הכנסת בקיבוץ כפר עזה ביוזמת עמותת "סולמות".

באירוע נשא דברים חתן פרס ישראל הרב מנחם קלמנזון, שהיה חלק מ"צוות אלחנן" שפעל להצלת תושבים בקיבוץ בארי במהלך מתקפת הטרור בשבעה באוקטובר.

מנהלת בית הספר, מיכל בונצל, שאחיינה עמית בונצל ז"ל נפל אף הוא בקרבות ברצועת עזה, התייחסה להקמת מסגרות הלימוד ולהנצחתו של משהאל.

"אני גאה ושמחה בבית המדרש לבנים ובמדרשה לבנות שחנכנו בבית הספר. גאה שזכינו לחבר את תורת ישראל בה אנו עוסקים לארץ ישראל ולעם ישראל, שעל קידושם נפל משהאל הי"ד באירועי שמחת תורה", אמרה.

בונצל הוסיפה: "גאה בתלמידים ובתלמידות שלנו שבחרו להעמיק בתורה מתוך עמל וחיבור אמיתי, ובטוחה שהאור שיפיצו יפרוץ ויחלחל לכל קהילת בית הספר".