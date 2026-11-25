נתוני שנת הלימודים תשפ"ה מצביעים על שיעורי זכאות גבוהים מהממוצע הארצי במקצועות המתמטיקה והטכנולוגיה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד), לצד מאמצים להרחבת לימודי המדעים וההנדסה.

על פי הנתונים, 21.5% מתלמידי החמ"ד זכאים לבגרות ברמת חמש יחידות במתמטיקה, לעומת 17.1% בכלל מערכת החינוך.

גם במדד "בגרות טק", המשלב חמש יחידות במתמטיקה, חמש יחידות באנגלית וחמש יחידות בפיזיקה או במדעי המחשב, נרשם יתרון לחמ"ד: 12.8% לעומת 11.6% ברמה הארצית.

שיעור הזכאות לחמש יחידות בפיזיקה בחמ"ד עומד על 12.4%. בכלל מערכת החינוך עלה שיעור הזכאות לבגרות טק מ-10.8% בשנת תשפ"ד ל-11.6% בתשפ"ה.

בשנה וחצי האחרונות פועל במינהל החמ"ד צוות מצוינות ו-STEM, שנועד לקדם את לימודי המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה ולעודד תלמידים ותלמידות לבחור במסלולים ריאליים.

ראש מינהל החמ"ד, הרב יוני סמואל, אמר כי הנתונים הנוכחיים הם נקודת פתיחה להמשך הרחבת הפעילות.

"המדיניות שלנו היא שנתונים אלו הם בסיס להמשך", אמר. "המטרה לגדל תלמידים ותלמידות בעלי עמוד שדרה אמוני ותורני שיכולים להשתלב מתוך עולם התורה בעולמות ההייטק וההנדסה ולהיות שותפים גם בהצלחתה הכלכלית והמדעית של מדינת ישראל".

לדבריו, יש להרחיב את מספר התלמידים הנחשפים למקצועות המדע והטכנולוגיה, לעודד בחירה במסלולי לימוד מאתגרים ולפתוח אפשרויות להשתלבות עתידית באקדמיה, במחקר ובהייטק.

הרב סמואל הדגיש במיוחד את חשיבות לימודי הפיזיקה, המעניקים לתלמידים לא רק ידע מדעי אלא גם כלים לחשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, חקר וניתוח.

הוא הוסיף כי הפעילות מתקיימת בשיתוף המרכז האקדמי לב, המשלב לימודים תורניים עם הכשרה אקדמית בתחומי המדע והטכנולוגיה.

אחת היוזמות לקידום המצוינות המדעית היא תחרות האולימפיזיקה השנתית, המתקיימת בשיתוף המרכז האקדמי לב והחמ"ד.

התחרות, שתיערך השנה בפעם ה-13, מיועדת לתלמידי ותלמידות פיזיקה מישיבות תיכוניות, מאולפנות ומבתי ספר של החמ"ד ברחבי הארץ.

ד"ר דוד שיינפלד, ראש החוג לפיזיקה יישומית והנדסת אלקטרואופטיקה במרכז האקדמי לב, הסביר כי המשתתפים נדרשים להתמודד עם שאלות ואתגרים בפיזיקה ברמה אוניברסיטאית.

בשנה שעברה השתתפו בתחרות כ-200 תלמידי ותלמידות כיתה י"ב מכ-30 מוסדות חינוך. האירוע התקיים במקביל בקמפוס לב ובקמפוס טל, וכלל גם היכרות עם עולם האקדמיה והמחקר המדעי.

פרופ' בני מילגרום, ראש החוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במרכז האקדמי לב, הדגיש את חשיבות איתור התלמידים בעלי הפוטנציאל המדעי כבר בגיל צעיר.

"הדור הבא של ההון האנושי במדינת ישראל נמצא היום בבתי הספר ברחבי הארץ - צעירים סקרנים, מוכשרים ובעלי יכולת חשיבה יוצאת דופן", אמר.

לדבריו, תפקידם של אנשי החינוך הוא לזהות את התלמידים הללו, לחשוף אותם לאתגרים ולספק להם הזדמנויות להתפתח.

"תחרות כמו האולימפיזיקה היא בדיוק הזדמנות כזו, ואנחנו רואים את עצמנו שליחים המסייעים להפוך את הפוטנציאל הזה למציאות", סיכם.