דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, התייחס הבוקר (חמישי) לתחקיר המכפיש של תוכנית "זמן אמת" בכאן 11, שהעלה טענות לשימוש באזרחים פלסטינים לצורך סריקת מבנים ומנהרות לפני כניסת כוחות צה"ל.

"צה"ל מחויב לערכי צה"ל קודם כל, לחוק, וגם לביטחון לוחמיו שפועלים בתנאים מורכבים מול ארגוני טרור שעושים שימוש ציני ואכזרי באוכלוסייה", אמר דפרין.

הוא הוסיף "אנחנו לומדים ומשתפרים כל הזמן, גם את זה נלמד ונשתפר גם בזה. קודם כל מערכתית וארגונית. ואם צריך גם באופן פרטני".

דפרין רמז כי התחקיר חטא לאמת בכך שלא הציג את המציאות על כל המורכבויות שלה. "שלא נתבלבל פה ונשכח, חמאס עשה ועדיין עושה שימוש ציני באוכלוסייה, בגני ילדים, בתינוקות, במיטות, כמו שראינו. ואנחנו עדיין רואים שימוש כזה בבתי חולים, בציוד רפואי ובאמצעים רפואיים, בניגוד לכל כלל דין וחוק. צה"ל מגבה את הלוחמים ואין בכך ספק".

התחקיר ששודר בכאן 11 עורר סערה ודרישות רבות למנוע את שידורו מתוך חשש לפגיעה בלוחמי צה"ל. הוא התמד ב"נוהל יתוש" ובטענות כי על פי הנוהל אזרחים נשלחו לבדוק מנהרות לפני פעילות כוחות הצבא.