בצלאל סמוטריץ': "אליסף, איך אתה מסתכל במראה?"

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', נשא נאום בכנסת ומתח ביקורת על מפלגות "ישראל ביתנו" ו"ישר", על רקע המגעים להקמת הממשלה הבאה.

במהלך נאומו פנה סמוטריץ' ישירות לחברי הכנסת עודד פורר ואליסף פרץ, והטיח בהם שאלות על הפער שלטענתו קיים בין ההצהרות שהשמיעו לפני הבחירות לבין המהלכים הפוליטיים שהם מקדמים כעת.

"עכשיו אתם מוכרים את המדינה לאויביה? לאויביה!", אמר סמוטריץ', כשהוא מתייחס לאפשרות שהממשלה המתגבשת תסתמך על תמיכת המפלגות הערביות.

שר האוצר ביקש להדגיש כי התנגדותו לשותפות פוליטית עם מפלגות ערביות אינה נובעת ממעמדו בממשלה הנוכחית. כדוגמה לכך הזכיר את התנגדותו בעבר להקמת ממשלה בהשתתפות מנסור עבאס, גם כאשר היו גורמים במחנה הפוליטי שלו שביקשו לבחון את האפשרות.

לדבריו, הוא התנגד למהלך בשל עמדתו כלפי עבאס, שאותו כינה תומך טרור. סמוטריץ' טען כי המשיך להחזיק בעמדה זו גם כאשר היו בקרב שותפיו מי שתמכו בהקמת ממשלה בשיתוף עבאס, והדגיש כי החלטותיו אינן מוכתבות משיקולי אופוזיציה וקואליציה.

בהמשך עבר סמוטריץ' לתקוף את מה שהציג כשינוי בעמדותיו של יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. את עיקר ביקורתו הפנה סמוטריץ' כלפי חברי הכנסת עצמם, כשהוא מבקש מהם לחשוב כיצד יסבירו לבני משפחותיהם את החלטותיהם הפוליטיות.

בשלב זה פנה גם לח"כ אליסף פרץ, ותקף את מה שלדבריו הוא חוסר העקביות של חברי גוש מתנגדי נתניהו, בהקשר לחוק הגיוס. "איך אתם מסתכלים לעצמכם במראה, אליסף? איך אתה מסתכל במראה? איך אתה מסתכל במראה? אין ערכים, אין אמת, אין מילה, אין אידיאולוגיה".