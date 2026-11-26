יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, ממשיך במאמצים להקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות גדי איזנקוט, בעוד יו"ר "ישר" דוהר לממשלת מיעוט הנשענת על המפלגות הערביות.

בהודעה מטעם בנט נמסר כי גם בעת הזאת הוא רואה בממשלה כזו את החלופה הטובה ביותר עבור מדינת ישראל והציבור המשרת.

לטענתו, הקמת ממשלת "ברית משרתים" תאפשר לקדם את גיוס החרדים ולהציב את ציבור המשרתים בראש סדר העדיפויות. מנגד, לדבריו, החלופה האחרת כרוכה בוויתור משמעותי על גיוס החרדים ועל מה שהוא מכנה "מהפכת המשרתים", לצד הסתמכות על מפלגות ערביות שאינן ציוניות.

במסגרת המאמצים להקמת ממשלת אחדות, נפגש בנט בשבועות האחרונים עם איזנקוט, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואנשיהם. בהודעה הודגש כי המגעים מתקיימים בידיעתו המלאה של איזנקוט וכי בנט ימשיך לקיים פגישות ככל שיידרש.

לצד המגעים עם נתניהו, הבהירו במפלגת ביחד כי אין בכוונתם להצטרף לגוש בראשותו. "בשום מצב מפלגת ביחד לא תעבור לגוש נתניהו, לא נאפשר לנתניהו לנצל את המו"מ כדי לשרוף לנו זמן מתוך 24 הימים שנותרו לאיזנקוט", נמסר.

בסביבת בנט הדגישו כי המאמצים להקמת ממשלת אחדות נמשכים וכי האפשרות להקמתה עדיין עומדת על הפרק. "הנר עוד דולק", נכתב בהודעה.

אך נראה שגוש איזנקוט מתקדם דווקא לעבר אפשרות של ממשלת מיעוט. זמן קצר לאחר הודעת בנט הודיעו מפלגות "ישר" והדמוקרטים" כי הגיעו לסיכום ויחתמו על הסכם קואליציוני. הדמוקרטים יקבלו את המשרד לביטחון פנים ושלושה תיקים - העבודה והרווחה, התרבות והספורט והתקשורת. דרישת המפלגה לקבל את משרד החינוך נענתה בשלילה על ידי גדי איזנקוט.

מוקדם יותר, יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, הצהיר כי מפלגתו צפויה להשתתף באופן פעיל בממשלה שתוקם בידי מפלגות גוש השינוי ויהדות התורה, כאשר הרשימה המשותפת תעניק לממשלה רשת ביטחון פרלמנטרית.

בריאיון שהעניק לרדיו "מכאן" התייחס עבאס למגעים המתנהלים בין המפלגות להקמת ממשלה, והציג את המתווה שלפיו הוא סבור שתוקם הקואליציה הבאה. "תוקם ממשלה שתורכב ממפלגות מחנה השינוי ומיהדות התורה, בהשתתפות רע"מ, ובתמיכה של רשת ביטחון פרלמנטרית מצד הרשימה המשותפת", אמר.