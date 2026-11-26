יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגיעו להסכמות עקרוניות לקראת חתימה על הסכם קואליציוני בין שתי המפלגות. לפי הודעת הדמוקרטים, הצדדים ממשיכים לגבש את הפרטים האחרונים לקראת החתימה.

במסגרת ההסכמות תקבל מפלגת הדמוקרטים ארבעה תיקים. לפי החלוקה הצפויה, יאיר גולן יקבל את תיק ביטחון הפנים במתכונת מורחבת, אפרת רייטן את תיק התקשורת, נעמה לזימי את תיק העבודה והרווחה וגלעד קריב את תיק התרבות והספורט.

לפי הודעת המפלגה, בתיק התרבות והספורט יוקם מינהל חדש לדמוקרטיה, והמשרד לשוויון חברתי יהיה באחריות שרי הדמוקרטים.

המפלגה תקבל גם את ראשות ועדת החוקה של הכנסת, נציג בוועדה לבחירת שופטים ותפקידים פרלמנטריים נוספים. נציג נוסף מטעמה יכהן כשר המקשר בין הממשלה לכנסת.

תיקי המשפטים והחינוך, שאותם ביקשו הדמוקרטים, לא נכללו בחלוקה. במפלגה מסרו כי הסכימו להתפשר כדי לקדם את הקמת הממשלה.

לדבריהם, ההסכמות כוללות התחייבות לשמירה על עצמאות מערכת המשפט, לביטול מלא של מה שכינו "ההפיכה המשטרית" וצעדים לטובת החברה הערבית.

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר הגיב למינוי המיועד של גולן: "המחבלים שמחים, היהודים בוכים. יאיר גולן כשר לביטחון לאומי כפי שהבטיח, יסגור את המשמר הלאומי, יחזיר את הקייטנות לבתי הכלא, יפסיק את הריסת הבתים, יחזיר מאות אלפי נשקים שחילקנו לאזרחים ויסגור את כיתות הכוננות. איזנקוט מקים ממשלת שמאל על סטרואידים ונעשה הכל כדי להיאבק בממשלה הרעה הזאת ככל ותקום".