המגיש נשנק מבכי וסירב לעבור לאייטם הבא

מגיש כאן רשת ב' יגאל גואטה מתח ביקורת בשידור על ההחלטה לפרסם בתוכנית התחקירים של התאגיד את התחקיר על "נוהל יתוש". במהלך הדיון עם שותפו להגשה, עמרי אסנהיים, נשנק גואטה מבכי וסירב לעבור לאייטם הבא לאחר שהתבקש לסיים.

גואטה סיפר כי חש פגוע בשם חיילי צה"ל לאחר שצפה בתחקיר. הוא שאל מה הערך בפרסום הדברים בתאגיד לאחר שכבר פורסמו בחו"ל, והביע חשש שהשידור יעניק תוקף להאשמות נגד חיילי צה"ל בעולם, לרבות בהאג.

אסנהיים דחה את הטענה שהתחקיר הציג את חיילי צה"ל כרוצחים. לדבריו, גם אם הדברים פורסמו בחו"ל, חשוב שהציבור בישראל יידע מה מתרחש במלחמה בעזה.

גואטה השיב כי על התקשורת להפנות את תשומת הלב למה שעוברים החיילים בעזה, והביא את השימוש של חמאס באזרחים כחלק מהקושי שעמו הם מתמודדים.

אסנהיים אמר שהדיון על ההתנהלות בשטח והשאלה אם לפרסם את הממצאים הן שאלות שונות. הוא סיפר כי לאורך השנים פרסם תחקירים ביקורתיים על צה"ל שלדעתו סייעו לשפר את התנהלות הצבא. גואטה טען כי יש לטפל במקרים בתוך המערכת וכי הפרסום מטיל דופי בכלל הלוחמים בשל מקרים בודדים.

כשהקונטרול ביקש ממנו באוזנייה לסיים ולעבור לנושא הבא, מחה גואטה בשידור. "סליחה, אי אפשר לצעוק לנו באוזניים ככה, אני רוצה לדבר על זה, לא עובר לאייטם הבא. אני רוצה לסכם את זה. אי אפשר לדבר כל היום על תקשורת חופשית ולא לתת לנו לדבר".

בהמשך דיבר גואטה בבכי על הלוחמים ועל המשפחות שאיבדו את ילדיהן בעזה. לדבריו, מי שלא היה שם אינו יכול להבין מה עובר על החיילים.

אסנהיים אמר ששניהם רוצים צבא חזק ומוסרי ושאיש מהם אינו רוצה שחיילים ייהרגו לחינם. הוא שב והגן על האפשרות לפרסם תחקירים ללא חשש והודה לגואטה על שדיבר מתוך הלב.