יו"ר אגודת ישראל ח"כ יצחק גולדקנופף אמר בריאיון למנחם טוקר ברדיו קול חי כי יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, התנצל על אמירותיו נגד הציבור החרדי לאורך השנים.

"הוא ביקש סליחה, הוא הסביר לכמה אנשים שזה היה פליטת פה", אמר גולדקנופף. כשטוקר העיר כי ליברמן לא התנצל בפומבי, השיב יו"ר אגודת ישראל: "אני אדבר איתו על זה".

בהמשך סיפר גולדקנופף כי לאורך השנים שרים וחברי כנסת מימין ומשמאל התבטאו בחריפות גם כלפיו, ובהמשך ביקשו את סליחתו. לדבריו, חלקם עשו זאת בכתב ואחרים הגיעו לביתו כדי להתנצל.

בהמשך שאל טוקר אם התקבלו דרישות אגודת ישראל בשלוש סוגיות שעלו במגעים: חוק הגיוס, הסטטוס קוו והחינוך. גולדקנופף אישר כי הדרישות התקבלו ואמר: "בלי זה לא היינו נגשים לשולחן".